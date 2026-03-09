SuperEnalotto: a Reggio Calabria e Cinquefrondi centrati due “5” da oltre 51mila euro

Il Superenalotto sorride alla Calabria. Nelle estrazioni di venerdì 6 e sabato 7 marzo, come riporta Agipronews, vinti oltre 51mila euro tra Reggio Calabria e provincia. Proprio a Reggio Calabria vinti 35.169,84 euro sabato 7 marzo nella Tabaccheria Plutino in viale Europa, 81 c. Nel concorso precedente, di venerdì 6, vinti 16.043,59 euro a Cinquefrondi nel Tabacchi in viale Sandro Pertini, 129. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 10 marzo, sale a 132,1 milioni di euro.