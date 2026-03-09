Delegazione governativa brasiliana in visita a Gioia Tauro

I giornalisti e gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare all’incontro istituzionale con la delegazione governativa brasiliana che si terrà
Martedì 10 marzo – ore 12:00
Comune di Gioia Tauro
La delegazione sarà accolta dal Sindaco Simona Scarcella, che incontrerà i rappresentanti istituzionali brasiliani insieme ai sindaci dei Comuni della Piana di Gioia Tauro.
All’incontro interverranno inoltre:
- il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo
- i vertici dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
- rappresentanti di MCT – Medcenter Container Terminal
- rappresentanti di Confindustria
L’incontro rientra nell’ambito delle trattative istituzionali finalizzate allo sviluppo di nuovi scambi commerciali e alla possibile definizione di accordi di collaborazione tra il porto di Itajaí, secondo porto del Brasile per volume di movimentazione, e il porto di Gioia Tauro.
Al termine dell’incontro in Comune, la delegazione si trasferirà presso il Porto di Gioia Tauro per una visita alle infrastrutture portuali.