Reggio Calabria: il 13 marzo convegno sulla celiachia promosso dal Lions Club Host

Venerdì 13 marzo alle ore 18.00, presso la Sala Confindustria di Reggio Calabria, si terrà un importante convegno dedicato alla celiachia, organizzato dal Lions Club Host di Reggio Calabria e promosso dalla presidente Giuliana Barberi.

L’incontro, che sarà condotto dal giornalista Peppe Giannetto, rappresenta un momento di informazione e sensibilizzazione su una patologia sempre più diffusa e spesso ancora poco conosciuta.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, di Confindustria Reggio Calabria, dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e della Federazione Italiana Celiachia Calabria APS, a testimonianza dell’importanza scientifica e sociale del tema trattato.

A portare il proprio contributo saranno illustri relatori del mondo medico e accademico:

la dott.ssa Anna Cannizzaro,

la prof.ssa Amalia Rosa Maria Piscopo,

il prof. Ludovico Montebianco Abenavoli,

e la dott.ssa Rosy Perrone,

che approfondiranno gli aspetti clinici, diagnostici e nutrizionali della malattia.

La celiachia è una malattia autoimmune permanente che colpisce persone geneticamente predisposte ed è scatenata dall’assunzione di glutine, una proteina presente in cereali come grano, orzo e segale. Nei soggetti celiaci il glutine provoca una reazione del sistema immunitario che danneggia la mucosa dell’intestino tenue, compromettendo l’assorbimento dei nutrienti.

Una diagnosi precoce è fondamentale per prevenire complicanze e garantire una buona qualità della vita. L’unica terapia attualmente disponibile è l’adozione di una dieta rigorosamente priva di glutine, che consente alle persone celiache di vivere in salute.

Il convegno intende offrire alla cittadinanza e agli operatori del settore un’occasione di approfondimento scientifico e divulgativo, promuovendo maggiore consapevolezza, prevenzione e attenzione verso le esigenze alimentari delle persone affette da celiachia.

Nel corso dell’incontro interverrà anche l’on. Giuseppe Mattiani, consigliere regionale e presidente della Quinta Commissione del Consiglio regionale della Calabria.

L’evento è aperto al pubblico e rientra tra le attività di servizio che il Lions Club Host di Reggio Calabria promuove sul territorio per diffondere la cultura della salute e della prevenzione.