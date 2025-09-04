“Cartoline Rock Tales”, a Santa Caterina sullo Ionio Marina lo storytelling del giornalista musicale Francesco Villari

Sabato 6 settembre 2025, ore 19.30, a conclusione della IX edizione della rassegna “Uno Sguardo dalla Torre” che ogni estate si svolge a Torre Sant’Antonio, Santa Caterina sullo Ionio Marina (CZ), un appuntamento speciale con un format a cura di Cartoline Club di Reggio Calabria.

“Cartoline Rock Tales” racconta la storia del rock attraverso lo storytelling del giornalista musicale Francesco Villari accompagnato da proiezioni video, dalla chitarra del M° Salvatore Familiari e dalla pittrice Luisa Malaspina che durante la serata realizzerà dal vivo un’opera d’arte ispirata alle parole e alle suggestioni delle note.

Una narrazione originale e multimediale per scoprire la storia della musica più amata di sempre dalle origini ai giorni nostri. Con la regia di Marco Costantino.

“Uno Sguardo dalla Torre”offre una serie di incontri che spaziano dalla fotografia alla letteratura, dalla musica all’attualità.

Da quest’anno inoltre la rassegna intraprende una nuova strada facendo rete con altre realtà del territorio.

L’incontro avverrà all’ombra della suggestiva Torre di Sant’Antonio e rientra nel programma della nona edizione della manifestazione “Uno sguardo dalla Torre”

Torre Sant’Antonio è situata a Santa Caterina dello Ionio (CZ) direttamente sulla spiaggia ed è una delle circa 50 Torri Saracene ancora in buono stato, facente parte di un più ampio sistema difensivo della nostra costa, presente anche all’interno del famoso “Codice delle Meraviglie” di Romano Carratelli.