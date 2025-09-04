“Pochi possono dirsi: “Sono qui”. La gente si cerca nel passato e si vede nel futuro” - Georges Braque
Festa patronale a Siderno, Anas: gallerie ‘Limina’ e ‘Torbido’ rimarranno aperte al traffico

In previsione dell’aumento dei flussi veicolari in occasione della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Portosalvo a Siderno e secondo quanto condiviso con i soggetti istituzionali coinvolti nel corso dei Comitati Operativi Viabilità presso la Prefettura di Reggio Calabria, le gallerie ‘Limina’ e “Torbido” rimarranno aperte al traffico durante i giorni di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 settembre.
Inoltre, al fine di garantire una maggiore fluidità dei mezzi pesanti per il trasporto dei materiali per l’allestimento dei concerti previsti nei giorni della festività, per la serata di venerdì 5 settembre, la chiusura delle gallerie verrà posticipata alle ore 24:00 anziché le 22:00 con la riapertura posticipata alle ore 7:00 anziché le 6:00.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

