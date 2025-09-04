“Pochi possono dirsi: “Sono qui”. La gente si cerca nel passato e si vede nel futuro” - Georges Braque
HomeIn Evidenza"Pianeta Viola", ok della Città metropolitana allo schema di manifestazione per l'affidamento...
In EvidenzaCalabriaReggio Calabria

“Pianeta Viola”, ok della Città metropolitana allo schema di manifestazione per l’affidamento di una parte dell’impianto sportivo

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha approvato lo schema di manifestazione per l’affidamento alle federazioni sportive,  per l’utilizzo temporaneo di parte dell’impianto sportivo denominato ‘Pianeta Viola’, a Reggio Calabria, e di proprietà di Palazzo Alvaro. La presentazione delle istanze andranno inoltrate entro dieci giorni dalla pubblicazione sull’Albo online e sul sito istituzionale dell’Ente.

Considerato il vigente regolamento in materia di gestione degli impianti sportivi di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed in particolare modo l’art. 29 laddove stabilisce “. Al fine di consentire l’esercizio del diritto della diffusione della disciplina sportiva e di aggregazione giovanile per la prima stagione sportiva utile, nelle more della realizzazione degli interventi necessari per garantire la piena funzionalità degli impianti sportivi da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del conseguente loro affidamento in gestione, previo espletamento delle procedure di evidenza pubblica, gli impianti o parte di essi possono essere affidati in gestione, alle Federazioni affiliate al Coni, non aventi fini di lucro, per il periodo non superiore ad un anno sportivo, rinnovabile al massimo una sola volta per uguale periodo e comunque fino all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento in gestione”, Palazzo Alvaro ha considerato opportuno procedere temporaneamente all’affidamento per l’utilizzo temporaneo di parte dell’impianto sportivo: palestra e i due campetti esterni (calcetto e pallavolo/tennis), per la durata non superiore ad un anno sportivo, rinnovabile al massimo una sola volta per uguale periodo e comunque fino all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento in gestione.

Articolo Precedente‘Ndrangheta e traffico di droga, catturato ed estradato dalla Spagna uno degli indagati dell’operazione “Millennium”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Reggina 1914: in arrivo le erogazioni dell’Aic per i “buchi” lasciati da Saladini

Isola di Capo Rizzuto (Kr), interventi nelle scuole. L’amministrazione comunale: “Tutto sarà completato entro la ripresa delle attività didattiche”

Catanzaro, al teatro “Politeama Mario Foglietti” l’evento “Fino all’ultimo cielo” a sostegno della causa palestinese

Lea, Straface: “Con Pd Calabria ultima, adesso risale. Irto molli il fiasco”

Polizia locale, Pietropaolo: “Con regolamento unico servizi più efficienti”

Occhiuto: “Pd contro Tajani si comporta da partito estremista”

Torna “Birriamo”: tre giorni di musica, birra e spettacolo a Settimo di Montalto Uffugo

Catanzaro, programmata interruzione idrica in centro città

Reggio, vede i carabinieri e prova a disfarsi della droga contenuta in un borsello: arrestato

Cannizzaro: “Pd estremista, insulta Occhiuto e tace su chi inneggia alle Br”

Scomparsa Hughes, il sindaco Falcomatà e il consigliere Latella: “Ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti gli sportivi”

Incendio battello ‘pulisci mare’, Legambiente Calabria: “Vile atto che colpisce un’intera comunità”

Catanzaro, servizio mensa: domande al via dal 4 settembre

Praia a Mare ospita la XVI edizione del Campus AFAM

Reggio Calabria FilmFest, oltre 100 opere al concorso di corti “Millennial Movie”

Sport, arte e inclusione sociale: la Mediterranean Wellness scrive la sua XIII pagina di storia

Sanità, il Pd replica a Occhiuto sul monitoraggio Lea: “Occhiuto esulta per l’ennesima bocciatura della Regione, vive in un mondo virtuale”

Buona la prima della 31esima edizione del Festival delle Serre

“Le radici del benessere”: a Lamezia un convegno sul termalismo tra storia, scienza e futuro

Il Garante metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza Mattia: “Apertura scuole sia l’occasione per risolvere problemi che ogni anno si ripresentano”

Reggio, l’acqua torna potabile nel centro storico: revocata l’ordinanza del 25 agosto

Apre il nuovo mercato di Campagna Amica a Taverna di Montalto: agricoltura locale e sana alimentazione al centro del progetto condiviso con Coldiretti Calabria

Marina di Gioiosa, il sindaco Femia: “L’app Municipium per connettere cittadini e amministrazione”

Fondi sociali, definiti gli importi 2025–2026 per i piccoli Comuni calabresi

Trasporto scolastico 2025/2026 Vibo Valentia, da quest’anno domande direttamente online con l’app “ComunicApp”: c’è tempo fino al 10 settembre

Movimento No Ponte: “Washington lo smonta: il Ponte sullo Stretto non è ‘spesa NATO'”

Il rettore Cuda: “Risorse in aumento per l’università Magna Graecia di Catanzaro”

San Giovanni in Fiore, a 20 anni dalla scomparsa di Pino Loria la sindaca Succurro lancia un appello: “Chi sa, parli. Non lasciamo sua...

LEA, Occhiuto: “Calabria Verde in due aree e Regione che cresce di più in Italia, +41”

PSI San Giovanni in Fiore: “Il nostro illustre concittadino Gianfranco Nicoletti eletto alla guida della Commissione della Ricerca Sanitaria in Italia”

Identificati i responsabili della rissa avvenuta la notte di San Lorenzo a Strongoli Marina (KR): denunciati

Cooperative learning e laboratori motivazionali per bambini a Corigliano-Rossano, continuerà fino a dicembre il progetto de “I Figli della Luna”: iscrizioni riaperte

Reggio Calabria, un’opportunità formativa per promuovere l’accessibilità e l’inclusione nella scuola e nella società: ultimi posti disponibili

Donatella Di Cesare e Mimmo Lucano candidati alle Regionali con AVS

Cosenza, progetto mercatini rionali e collaborazione con il Comune: aggiornamenti

Sanità, Gimbe: “Solo 13 regioni ‘promosse’ su Lea. Calabria migliora ma rimane ancora inadempiente”

Francesco Pellegrini eletto all’unanimità presidente Ebac: le congratulazioni del presidente della Camera di Commercio Falbo

UniRC: “Solidarietà alla giornalista Elisa Barresi”

Dalla Chiesa, Occhiuto: “Legalità e Stato più forti delle mafie”

“Maiali Rosa Volanti” apre il settembre di Balenando in Burrasca a Pellaro

Regionali, il candidato Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare): “Occhiuto e Tridico due facce della stessa medaglia, entrambi garanti di gruppi di potere”

Veronese (presidente Amici del Ponte): “Nuovo meridionalismo: dal piagnisteo alla cultura del fare”

Occhiuto: “Farabutti tentano di incendiare battello pulisci mare nel porto di Campora. Regione non si fa intimidire”

10eLotto: in Calabria doppietta che sfiora i 20mila euro

Ponte sullo Stretto, Tridico: “La destra prende in giro gli italiani. Sostenibilità finanziaria del progetto è carta straccia”

Domani a Villa San Giovanni “Una storia palestinese” di Nino Racco

Sequestrati dispositivi elettronici “Targa System” in uso nei Comuni della fascia ionica catanzarese: “Possibile illegittimità del sistema di rilevamento”

Reggio, individuate le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

Reggio, “La percezione del tempo tra Antico, Moderno e Contemporaneità”: gli incontri di settembre dell’associazione Anassilaos

Settembre di grandi concerti sul lungomare di Reggio Calabria: da Irene Grandi a Serena Brancale

Regionali, Capellupo a Tridico: “Con Occhiuto capoluogo indebolito, serve una ‘Agenda Catanzaro'”

Operazione Nostalgia a Reggio Calabria, inizia il countdown: almeno in 13mila al ‘Granillo’

Palestina, a Reggio Calabria il presidio a sostegno dell Global Sumud Flotilla

EstArte, domani e venerdì a Catanzaro si torna a Parco Gaslini con “Rita Botto, Uni, Dunzi, Trinzi” e il talk con Pino Ippolito Armino

A Cassano Jonio il gran finale di colori e profumi della tradizione enogastronomica della Sibaritide: una kermesse vincente tra sapori e identità

Reggio Calabria, Gruppo RED su Arena Lido: “Si riparte con i lavori di riqualificazione esterna”

L’ora blu si accende a Vakarici: poesia, mare e memorie di Maria Curatolo risplendono nel salotto diffuso

Cinghiali: problemi, prospettive e azioni condivise per una gestione efficace. A Cosenza l’incontro promosso da Anci Calabria su iniziativa della presidente Succurro

Nasce a Lungro il Comitato Elettorale spontaneo a sostegno di Pasquale Tridico

A Santa Caterina dello Ionio “Renato Marengo: un ombra dal ‘Napule’s Power’ al colloquio con Franco Schipani

Ondata di maltempo: domani allerta gialla per Calabria e Sicilia

“Bentornati a casa”: il Festival dell’Ospitalità presenta il programma della X edizione a Nicotera (VV)

A Villa San Giovanni il racconto teatrale “Una storia palestinese”

Reggio Calabria, Falcomatà: “Propaganda squallida su politica di coesione”

Festival del Sociale: al Museo Archeologico di Vibo confronto sulla cultura accessibile

Successo del workshop telematico di “Whine e White Art Festival” con ITS Iridea per celebrare con la formazione il gusto, la tradizione e il...

Con.Si.Pe. lancia segnale di allarme su condizioni lavoro e gestione carcere di Catanzaro e annuncia sit-in di protesta davanti al Provveditorato

Borgo Nocille si accende tra cantastorie e street food

Muraca (PD): “Rivolgo la mia vicinanza ad Elisa Barresi”

Alto Ionio nuovo tratto 106, Succurro: “Svolta attesa da anni. Territorio cresce grazie a Governo, Regione e Provincia di Cosenza”

FLC-CGIL Cosenza: “Appello ai dirigenti scolastici e a tutto il personale delle scuole della provincia a difesa del sistema scolastico ed educativo palestinese e...

Princi: “Elisa Barresi determinata e caparbia, non si lascerà intimidire”

Regionali, triplo “colpo” per la Lega: si candidano con il carroccio Maria Limardo, Orlandino Greco e Gianpaolo Bevilacqua

CNDDU: “Esprimiamo profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa della studentessa di Latina, il cui gesto estremo scuote non solo la comunità scolastica,...

Ennesimo addio di un medico cubano, Tavernise (M5S): “Occhiuto ha fallito: basta ipocrisie. Serve una svolta con Tridico”

Oliverio: “Il Governo si presta a pressioni di Eni Rewind”

Il segretario provinciale del PD Panetta: “Solidarietà alla giornalista Barresi e a tutti i giornalisti reggini. Il PD è al loro fianco”

Antoniozzi (FdI): “La Calabria ha bisogno di discussioni, non veleni”

La CGIL di Cosenza la fianco della moglie di Serafino Congi

Crolla la facciata laterale di un edificio a Lamezia: nessun ferito

Asp Cosenza: “Pacemaker senza fili realtà consolidata da 2021”

Sanità, Straface: “Medici cubani via? Pochissimi casi, è normale mobilità lavorativa”

L’arte come cura e strumento di rigenerazione sociale: a Tropea torna “Teatro d’aMare”

Cosenza, l’11 settembre l’incontro su Indro Montanelli di Nazione Futura

Alescio (Dierre): “Gruppo giovane e fantastico, puntiamo a fare bene”

Corigliano-Rossano, FdI: “Nostra realtà in crescita”

Molinaro (FdI): “Detrazione del 19% sui libri di testo all’esame del governo Meloni rafforza rapporto tra scuola e famiglia”

Palestina, Giovani Comunisti: “Pieno sostegno alla Global Sumud Flotilla”

“Quando l’Italia perse la faccia”, a Figline Vegliaturo la presentazione del libro sulla vicenda di Enzo Tortora

A Filadelfia la rievocazione storica della “Repubblica universale” del 1870

Taurianova (RC), quattro operai specializzati a tempo indeterminato per il Comune

Ad Amantea la conferenza internazionale AEIT 2025 e la filiera dell’acqua bene comune e risorsa contesa

Catanzaro, pubblicato l’avviso per predisporre l’elenco dei sostituti dei presidenti di seggio

“Fermiamo la barbarie”, la Cgil aderisce alla manifestazione a Cosenza per la Palestina

Aree interne, il Pd: “Abbandonata da Occhiuto, per noi saranno priorità”

Mammoliti: “Mancata attivazione della nuova sala di elettrofisiologia ed emodinamica esempio più lampante del disinteresse di Occhiuto sulla sanità lametina”

Minacce a giornalista, Fondazione Scopelliti: “Solidarietà ad Elisa Barresi”

Cosenza, interruzione dell’erogazione idropotabile per lavori di riparazione su una condotta dell’acquedotto Abatemarco

Encomio del garante Marziale al Bocale Calcio: “Riconoscimento anche per l’attenzione verso i bambini palestinesi”

Regionali, l’appello di Libera: “Partiti facciano grossa pulizia, le liste siano libere da personaggi ‘chiacchierati'”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook