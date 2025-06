Prevenzione agli incendi boschivi per l’estate 2025: vertice in Prefettura a Reggio Calabria

Si e’ svolta a l Palazzo del Governo di Reggio Calabria una riunione, presieduta dal Prefetto Clara Vaccaro, dedicata alla pianificazione e al potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi per l’estate 2025. “L’incontro, che – si legge in una nota – ha visto la partecipazione dei principali attori istituzionali coinvolti nella Campagna Anti Incendio Boschivo (AIB) – Sindaci dei Comuni sede dei Centri di Coordinamento d’Ambito, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile Regionale e Metropolitana, Azienda Calabria Verde, Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, A.N.A.S., R.F.I. – ha rappresentato l’occasione per ribadire l’importanza di un impegno congiunto per la salvaguardia del territorio.Durante la riunione, sono stati analizzati gli esiti delle passate campagne AIB e, sulla scorta di questi, delineate le strategie per affrontare al meglio la stagione estiva”.

In particolare, il Prefetto, secondo quanto si legge, “ha evidenziato il ruolo cruciale dei Comuni nell’ambito della prevenzione, per assicurare che i cittadini provvedano alla pulizia dei terreni, promuovere un uso consapevole delle risorse idriche, e istituire o aggiornare il Catasto incendi. La Regione, che ha sottoscritto apposite convenzioni con i Vigili del Fuoco, l’Azienda Calabria Verde e, a breve, con i Carabinieri Forestale, impieghera’ tra l’altro il sistema di rilevazione con droni, che ha consentito gia’ di segnalare all’Autorita’ giudiziaria diversi autori di incendi dolosi e sversamenti abusivi di rifiuti. Appare rilevante, inoltre, – e’ scritto – la redazione della Carta del combustibile, ove sono elencate le essenze maggiormente infiammabili, consultando la quale i Comuni potranno acquisire informazioni di dettaglio ed emettere ordinanze mirate per le aree a rischio”

. Per quanto riguarda il Parco dell’Aspromonte, si punta al coinvolgimento delle Associazioni di volontariato, sportive e delle guide turistiche nell’attivita’ di avvistamento, segnalazione e primo intervento di principi di incendio. L’incontro si e’ concluso con l’impegno di tutti gli Enti coinvolti “a operare in sinergia per una efficace Campagna AIB 2025, sottolineando l’importanza della prevenzione e del rispetto delle normative per la tutela del patrimonio ambientale e la incolumita’ dei cittadini”.