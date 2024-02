Aggressione e intimidazione a don Rigoli, Antoniozzi (FdI): “Parrocchie avamposto di legalità”

La Chiesa, e ancora di più le parrocchie, sono un avamposto di legalità contro il crimine e un argine al reclutamento di giovani da parte della delinquenza organizzata.

Il nostro governo, anche attraverso l’azione in Calabria del sottosegretario Wanda Ferro, collabora con il mondo della Chiesa per sostenere i giovani e per le azioni di deterrenza contro il crimine”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, membro della commissione antimafia.