Movimento 5 Stelle, costituito il gruppo territoriale di Reggio Calabria: scelti vicepresidenti e referenti

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria ha la sua squadra. Durante l’assemblea degli iscritti convocata a Gallico (a Reggio Calabria) il 4 novembre 2023 con potere deliberante, la Rappresentante del G.T., Maria Laface, ha reso pubblici i nomi dei sei membri del gruppo dirigenziale che, oltre agli altri iscritti, l’affiancheranno durante il suo mandato annuale.

Dopo la sua plebiscitaria elezione, avvenuta nell’assemblea del 14 ottobre 2023 convocata al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria, ha scelto – si legge in un comunicato stampa dei cinquestelle – tre referenti e due vice presidenti, così come stabilito dal Regolamento nazionale dei Gruppi Territoriali e cioè il Referente progetti: Antonino Scappatura; Referente giovani: Matteo Zema; Referente formazione: Lucrezia Santa Bruzzano (nomine ratificate dall’assemblea all’unanimità); Vice Rappresentante vicario Giovanni Crea; Vice Rappresentante Natale (detto Natty) Costantino. In aggiunta alle cariche stabilite dal Regolamento è stata nominata Tesoriere Antonietta Azzarelli (ratificata anch’essa dall’assemblea all’unanimità).

Il consesso si chiude con l’augurio di buon lavoro del coordinatore provinciale del M5S di Reggio Calabria, Fabio Auddino.