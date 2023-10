Myenergy e la rivoluzione dell’autosostenibilità nello sport in partnership con la Pallacanestro Viola

Myenergy, leader nell’innovazione energetica sostenibile, annuncia una rivoluzione nel mondo dello sport in

collaborazione con la Pallacanestro Viola: la Pallacanestro Viola sarà la prima squadra al mondo a finanziarsi

autonomamente grazie a proventi derivanti da impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’idea rivoluzionaria guiderà la Viola verso l’autosufficienza economica, consentendo alla squadra di programmare

un futuro stabile all’insegna della crescita. Questa iniziativa ambiziosa prevede importanti investimenti da parte

di Myenergy nei prossimi anni con l’obiettivo di generare ricavi annui crescenti, che dipenderanno dalla

partecipazione attiva della comunità locale, dei tifosi appassionati, di tutti i reggini a Reggio Calabria e nel mondo.

Myenergy si impegna a investire in un territorio al quale è particolarmente legata e a rendere questo progetto

quanto più inclusivo possibile, concedendo la possibilità di partecipare a chiunque volesse sposarlo, con il ruolo

che più ritiene opportuno. L’intenzione di Myenergy, infatti, è quella di garantire benefici economici e energetici

a tutti gli attori di questo progetto:

• Proprietari di Spazi condivisibili. Chi ha un terreno o una copertura inutilizzata, può partecipare alla

comunità energetica condividendo i propri spazi per la realizzazione di impianti fotovoltaici ricevendo in

cambio un canone di affitto. Myenergy offre un’opportunità di guadagno, di condivisione delle risorse

energetiche e di riduzione dell’impronta ecologica.

• Investitori. Qualunque soggetto, azienda o privato, che volesse partecipare all’investimento di Myenergy

ha la possibilità di farlo. L’energia solare offre rendimenti stabili, benefici fiscali e un ruolo attivo nella

sostenibilità ambientale. Myenergy garantisce agli investitori importanti rendimenti per 20 anni, grazie

agli incentivi statali e alla vendita di energia. Questa partnership con la Viola rappresenta un’opportunità

unica di crescita economica per tutti i soggetti investitori, che, inoltre, contribuiranno alla crescita della

propria squadra del cuore.

• Soggetti già intenzionati a installare un impianto fotovoltaico di proprietà. Per coloro intenzionati a

installare un impianto fotovoltaico, oltre ad avere bollette energetiche ridotte, indipendenza energetica

e un aumento del valore immobiliare, Myenergy offre la possibilità di usufruire dei benefici della comunità

energetica garantendo ricavi extra attraverso l’incentivazione dell’energia immessa e condivisa. Inoltre,

Myenergy permette di utilizzare gratuitamente tutti i servizi di consulenza energetica specializzata offerti

per le comunità, ad esempio la garanzia di ottenere il miglior prezzo di acquisto dell’energia elettrica sul

mercato.

• Consumatori. Anche chi non ha possibilità di investire, chi non ha spazi a disposizione e non ha intenzione

di installare un impianto fotovoltaico di proprietà può essere parte attiva del progetto sostenendo la Viola,

aderendo alla comunità nella veste di consumatore. Chi aderisce come consumer, infatti, riceve un

contributo annuale per abbattere la spesa energetica e usufruisce, gratuitamente di tutti i servizi della

comunità. L’energia solare permette, oltretutto, un approvvigionamento pulito e sostenibile, con costi

energetici a lungo termine inferiori e rappresenta un contributo fondamentale alla lotta contro il

cambiamento climatico.

Myenergy, dimostrando che la sostenibilità è alla portata di tutti, vuole creare sinergie con la comunità locale,

attirando investitori di rilievo e partner strategici da tutto il mondo a Reggio Calabria. L’obiettivo è chiaro:

contribuire alla crescita della città e della Pallacanestro Viola attraverso un progetto inclusivo e democratico, che

accoglie il coinvolgimento di chiunque, ovunque si trovi nel mondo.

Siamo decisi a guidare il cambiamento verso un futuro sostenibile e a dimostrare che è possibile coniugare il

successo sportivo con la responsabilità ambientale e lo sviluppo economico.

Facciamo splendere il sole a Reggio Calabria, insieme!