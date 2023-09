ASD Stingers dà il benvenuto a un nuovo giovane playmaker: è Sebastiano Nicolò

Ennesimo arrivo in casa Stingers Reggio Calabria con l’ingaggio di un nuovo giovane playmaker. Un rientro importante in città. È reduce da un’esperienza “lontano da casa” in uno dei settori giovanili più importanti d’Italia, la Pallacanestro Don Bosco Livorno, fucina di talenti incredibili storicamente di rilievo nella storia del basket nazionale. Oggi arriva la firma di Sebastiano Nicolò. Seby, classe 2005, altezza 1.80 e 75 kg un giovane regista, tutto fosforo e dinamismo, cresciuto nel settore giovanile dei Campo Calabro Redhawks. Giocatore volitivo, abile al tiro da tre, combattivo e con voglia di lavorare e crescere. Farà parte della prima squadra allenata da Coach Eugenio Dattola e dell’ambiziosa selezione Under.