Giocatori amaranto LFA Reggio Calabria: si aggiunge Gabriel Bianco

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Bianco che si lega al club con un contratto biennale.

Nato a Motta di Livenza il 21 ottobre 2002, esterno offensivo mancino, cresce nelle giovanili dell’Udinese e Novara. Nella stagione 2020/21 approda all’Acireale in serie D per poi trasferirsi a Messina dove vince i play off. Dopo l’esperienza a Catania, nell’ultima stagione indossa la casacca della Pro Sesto in Lega Pro dove colleziona venticinque presenze realizzando tre reti.

#BenvenutoGabriel