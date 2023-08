Siderno: il 3 settembre il 2° Memorial “Enzo Leonardo”

L’Amministrazione Comunale di Siderno, in collaborazione con la famiglia Leonardo, dopo il successo della prima edizione, che ha visto coinvolte le vecchie glorie del Catanzaro, del Siderno e del Locri, comunica che Domenica 3 Settembre 2023, alle 21.30, presso i campetti dell’Associazione YMCA di Siderno, si terrà la Seconda edizione del Memorial “Enzo Leonardo” per celebrare la memoria di un grande uomo dal punto di vista sociale, umano e sportivo, che ha scritto pagine emozionanti di storia della nostra Città, avendo ricoperto, tra gli altri, gli importanti ruoli di Presidente del Siderno Calcio e di Dirigente benemerito della F.I.G.C.

Durante l’evento scenderanno in campo “i suoi terribili ragazzi”, i suoi fedelissimi calciatori degli anni 90, cresciuti sin dalle giovanili e che poi hanno dato tantissime soddisfazioni in prima squadra; sidernesi purosangue ma anche calciatori prelevati nei paesi vicini e poi diventati sidernesi d’adozione per la fedeltà e per l’impegno profuso.

Per l’occasione e a completamento del cerchio magico di quegli anni verranno ricordate le figure di Filippo Diano, Francesco Panetta “Birbo”, Franco Marzano e Pino Marando che facevano parte di quel gruppo granitico.