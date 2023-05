Tutto pronto a San Lorenzo per la “Pedalata Laurentina”

Si svolgerà domenica prossima, 14 maggio, la “1° Pedalata Laurentina” pedalata ecologica a cui si potrà partecipare in mountain bike e e-bike.

L’evento organizzato dalle associazioni laurentine “Calabriamoci” e “Niki” ha già raccolto adesioni da atleti e cicloamatori provenienti da tutta la provincia: l’obiettivo è quello di promuovere il cicloturismo e far conoscere il territorio attraverso uno sport sempre più praticato alle nostre latitudini grazie ai tanti sentieri che percorrono il comune dal mare alla montagna.

Il programma della manifestazione prevede il raduno dei partecipanti in piazza SS. Trinità alle ore 8 di domenica dove, smaltite le pratiche burocratiche relative all’iscrizione, si potrà fare colazione prima di partire.

Proprio la partenza sarà preceduta dalla benedizione del gruppo da parte del parroco di Marina di San Lorenzo, don John Leula e da don Giovanni Zampaglione, direttore dell’ufficio diocesano sport e turismo per l’Arcidiocesi Reggio-Boca.

Lasciata la frazione marina ci si inerpicherà attraverso i sentieri che condurranno a San Pantaleone per attraversarne il borgo prima di una pausa ristoro. Giunti a San Lorenzo tutti i partecipanti saranno accompagnati per le vie del paese in visita all’olmo campestre che domina la piazza, la cattedrale ed al belvedere prima di gustare un pranzo a base dei sapori tipici della tradizione laurentina. Il rientro è previsto dal fantastico Canyon di Agrifa con rientro a Marina di San Lorenzo per le ore 15.30

Le iscrizioni sono ancora aperte tramite la pagina facebook dell’associazione “Calabriamoci” messa a disposizione di tutti coloro che volessero partecipare alla pedalata.