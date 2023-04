25 aprile, le iniziative a Siderno

“Il 25 aprile 2023 si celebra il 78° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo. Nonostante la guerra sia ancora in atto in diverse parti del mondo, l’Amministrazione Comunale ha deciso di mantenere la celebrazione di questa importante ricorrenza per ribadire il significato e l’importanza della resistenza contro ogni forma di oppressione e dittatura.

Il 25 aprile rappresenta, infatti, uno dei giorni più importanti della storia italiana, in cui le forze partigiane e i cittadini hanno lottato per la libertà e la democrazia. La celebrazione di questa data ha quindi una valenza simbolica fondamentale per la comunità italiana, un momento per ricordare il sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà e per la giustizia sociale. Inoltre, visto il momento di incertezza e di cambiamento epocale che la società sta vivendo, la celebrazione del 25 aprile assume un significato ancora più forte, in quanto rappresenta la necessità di difendere e rinnovare i valori della libertà, dell’uguaglianza e della pace. Sono valori che devono essere difesi quotidianamente, ovunque e a qualunque costo, proprio come fecero i partigiani e i cittadini italiani durante la Resistenza.

Il programma della giornata di Lunedì 25 Aprile prevede:

✓ Alle ore 10.30 partenza del corteo dal Palazzo Municipale con arrivo in Piazza Vittorio Veneto;

✓ Deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e consueta esecuzione del Silenzio e dell’alzabandiera;

✓ Discorsi celebrativi. Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco Mariateresa Fragomeni, il Presidente del Consiglio comunale, gli Assessori, i Consiglieri comunali, le Forze dell’Ordine, i rappresentanti dell’ANPI, delle Associazioni d’arma e di altre associazioni.