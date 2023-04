Doppio appuntamento a Reggio Calabria con l’ex magistrato Gherardo Colombo

Doppio appuntamento in riva allo Stretto con Gherardo Colombo nella giornata del 13 aprile.

Dopo “Il diario scolastico per i diritti”, si rinnova a Reggio Calabria la collaborazione tra le associazioni “Quello che non ho” e “Sulle Regole”, il Liceo Scientifico Statale “A. Volta” e il Liceo Statale “T. Gulli”, con l’ex magistrato, oggi scrittore, Gherardo Colombo.

Infatti, giovedì 13 aprile, alle ore 12.00, a Reggio Calabria, Gherardo Colombo sarà l’ospite d’onore presso l’Aula Socrates del Liceo Scientifico “A. Volta”. Qui, si confronterà con gli studenti sull’importante tema della “Democrazia”, che occupa un posto centrale nel suo saggio edito da Bollati Boringhieri.

L’incontro, introdotto e moderato da Francesco Alì (Segretario Generale del Sunia-Cgil Calabria), prevede i saluti dei Dirigenti scolastici, Maria Rosa Monterosso (A. Volta) e Francesco Praticò (T. Gulli) e l’intervento di Stefania Canale (Docente del Liceo Scientifico “A. Volta”).

Poi la parola passerà all’ex magistrato di “Mani Pulite” che si confronterà con gli studenti sui temi della democrazia, della partecipazione, della libertà individuale in relazione a quella degli altri, dell’uguaglianza, della giustizia, della cittadinanza, dei diritti e dei doveri, dell’impegno, della Costituzione formale e sostanziale.

Su questi argomenti, si interrogheranno e discuteranno con Gherardo Colombo gli organizzatori dell’incontro, ma soprattutto gli studenti. L’iniziativa conclude, infatti, il percorso sull’Italia contemporanea “Giovani dentro la storia: essere sentinelle della democrazia”, un progetto rientrante nel Programma Operativo Complementare (POC) – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – realizzato dalla docente Stefania Canale, coadiuvata dal prof. Valentino Scordino. Grande attenzione della Dirigente Monterosso alla preparazione storica degli studenti, tanto da sostenere per il secondo anno consecutivo la realizzazione di un progetto che potesse offrire loro uno spazio di approfondimento su eventi e personaggi cruciali della storia contemporanea. Quest’anno il percorso ha avuto come idea di fondo il tema della Democrazia che è stato affrontato mediante la lettura del libro di Gherardo Colombo.

Nel pomeriggio, invece, Colombo si sposterà sul Corso Garibaldi. Sono passati settantacinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione italiana. Una ricorrenza importante che, grazie all’iniziativa della Libreria Ave ubik (la più antica della Città Metropolitana), si celebrerà con Gherardo Colombo e Francesco Alì, sempre giovedì 13 aprile alle 18, a Reggio Calabria, presso il prestigioso androne Trapani-Lombardo, proprio accanto alla stessa libreria.

Un’opportunità che nasce dall’ultimo libro di Gherardo Colombo, edito da Garzanti, “Anti Costituzione: come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società”.

Nella Città dello Stretto, sarà dunque l’occasione per rileggere in modo provocatorio, insieme a Gherardo Colombo (scrittore, ex magistrato) e Francesco Alì (Segretario Generale Sunia-Cgil Calabria), la Carta Costituzionale, il documento fondativo del nostro vivere civile, nonché per riflettere su come troppo spesso i suoi principi non trovino applicazione nella vita quotidiana.