Sbarco migranti in Calabria: annegati due scafisti russi sulle coste di Siderno

Due persone che avevano viaggiato a bordo di una nave carica di migranti sono morte annegate stamane al largo della costa ionica reggina, davanti a Siderno. Si tratterebbe di due scafisti russi. L’imbarcazione su cui si trovavano ha urtato un pontile dismesso e si e’ inclinata. Alcune persone sono cadute in mere. Sono in corso ricerche per individuare eventuali altri cadaveri.