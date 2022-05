Porto di Saline consegnato all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, il sindaco Foti: “Concluso il primo step di un lungo percorso”

“In data odierna, 06/05/2022, presso la Direzione Marittima di Reggio Calabria – comunica la stessa in una nota – è stata perfezionata la consegna del Porto di Saline all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Si completa con questo passaggio formale quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 121 del 10 settembre 2021, convertito in Legge 156/2021, che per l’appunto ha affidato alle competenze dell’AdSP il porto calabrese nell’ottica di un più armonico e incisivo sviluppo delle specificità di questa infrastruttura nell’ambito del sistema portuale dello Stretto.

Il verbale di consegna è stato sottoscritto oggi, con soddisfazione di tutti i presenti, dal Sindaco di Montebello Jonico, Dott.ssa Maria Foti, dal Capo del Compartimento e del Circondario marittimo di Reggio Calabria, C.V. (CP), Giuseppe Sciarrone e dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Ing. Mario Paolo Mega”.

“Con l’odierna consegna” dichiara il Presidente Mega “la nostra Autorità acquisisce la disponibilità delle aree portuali e può avviare concretamente l’amministrazione dell’infrastruttura e la programmazione degli interventi necessari alla sua rifunzionalizzazione e rilancio rafforzando il peso specifico del Sistema dei Porti dello Stretto nelle rotte del Mediterraneo. Un particolare ringraziamento per il raggiungimento di questo primo obiettivo va all’Autorità Marittima che prima con il C.A. Antonio Ranieri ed oggi con il C.V. Giuseppe Sciarrone hanno risolto con impegno e competenza i problemi amministrativi che si sono via via presentati durante l’istruttoria del passaggio di consegne. Un’altra previsione del Piano Operativo dell’AdSP che si concretizza grazie anche al supporto che sin dall’inizio hanno sempre assicurato la Regione Calabria oltre che il Comune di Montebello Jonico”.

Particolarmente orgogliosa del traguardo raggiunto è il Sindaco Foti. “Abbiamo oggi finalmente concluso il primo step di un lungo percorso che ci ha visto intessere interlocuzioni con tutti i soggetti competenti, compresa la Regione e l’Agenzia del Demanio, convinti che il porto sia una risorsa importante da sfruttare appieno. Ci aspettiamo che il lavoro dell’AdSP dello Stretto contribuisca sensibilmente al rilancio di questo gioiello del nostro territorio, nel rispetto anche di attività preesistenti come il diportismo e la pesca”.

Il Comandante Sciarrone aggiunge “L’auspicato sviluppo del porto di Saline consentirà anche di dare ospitalità alle unità navali della Guardia costiera e delle altre forze di polizia, a maggior tutela dei litorali calabresi”.