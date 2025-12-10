Problemi al Cara di Isola Capo Rizzuto, la Filcams chiede un confronto urgente alla Prefettura

Oggi si è tenuta l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dell’azienda Translator presso il centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. L’assemblea si è svolta alla presenza del Segretario Generale della Filcams CGIL Calabria, Giuseppe Valentino, in vista dello sciopero generale della CGIL del 12 dicembre.

Durante l’incontro, è emersa la preoccupazione dei lavoratori, che non hanno ancora percepito gli stipendi di ottobre e novembre, e che, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, vivono una situazione di grande incertezza.

Inoltre, una recente ordinanza della prefettura di Crotone, che impone delle restrizioni dell’organizzazione del servizio mensa e strumenti di auto controllo interno farraginosi, rischia, com’é già accaduto oggi nel corso dell’assemblea di aggravare ulteriormente la situazione, poiché indirettamente si pretenderebbe la violazione del contratto collettivo di settore e, cosa gravissima, si alimentano i rischi di tensione tra gli ospiti del centro. Questo può compromettere anche la sicurezza dei lavoratori, che si trovano esposti a situazioni di disagio e potenziale conflitto.

La Filcams CGIL Calabria si farà promotrice di un incontro con la Prefettura di Crotone per rivedere l’organizzazione del servizio, garantire il rispetto delle norme contrattuali e tutelare la sicurezza di tutti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che questo tipo di imposizioni dettato dall’ordinanza non mette solo a rischio l’organizzazione del lavoro interna ma anche il lavoro delle persone che operano in appalto per garantire il servizio di ristorazione collettiva.

In sintesi, è fondamentale affrontare con urgenza il pagamento degli stipendi e ripristinare condizioni di lavoro serene e sicure.