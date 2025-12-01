Crotone, studenti a confronto sui rischi delle droghe: al Pertini-Santoni prosegue “Parole che pesano”

Prosegue al Liceo artistico Arnaldo Mori dell’istituto “Pertini – Santoni” di Crotone la campagna di sensibilizzazione “Parole che pesano”, promossa da il Crotonese in collaborazione con il Comune di Crotone – Assessorato alle Politiche Sociali, per prevenire l’uso di sostanze stupefacenti tra i più giovani.

Durante il secondo appuntamento, rivolto agli studenti delle seconde classi, sono stati affrontati i rischi legati al consumo di droghe, incluso l’allarmante aumento della potenza del THC nella cannabis rispetto agli anni passati.

L’incontro prende spunto dall’inchiesta pubblicata dal giornale, che ha evidenziato un abbassamento preoccupante dell’età di inizio consumo, con casi di tredicenni già coinvolti.

L’evento si è aperto con la testimonianza di un ex tossicodipendente, seguita dagli interventi delle istituzioni.

Il sindaco Vincenzo Voce ha invitato i ragazzi a fare riferimento ai propri genitori e a rifiutare ogni forma di droga, mentre il commissario capo Giuseppe Arena ha richiamato la necessità di un’azione integrata tra famiglia, scuola e forze dell’ordine per prevenire e riconoscere il disagio.

L’assessore Filly Pollinzi ha sottolineato l’importanza di una rete territoriale a supporto dei giovani, mentre il colonnello dei Carabinieri Raffaele Giovinazzo ha lanciato un appello contro il rischio che i minori vengano coinvolti nello spaccio, ricordando anche il ritrovamento nel territorio di crack e fentanyl, sostanza estremamente pericolosa.

Dal confronto con gli studenti è emerso come spesso l’avvicinamento alle droghe nasca da fragilità emotive o dal desiderio di conformarsi al gruppo.

Gli esperti della comunità terapeutica Agorà Kroton hanno ribadito la necessità di riconoscere precocemente il disagio giovanile e rafforzare gli strumenti educativi per sviluppare capacità decisionali consapevoli.

La campagna “Parole che pesano” proseguirà con ulteriori incontri nelle scuole crotonesi, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi informazioni chiare, ascolto e supporto, affinché possano scegliere di vivere la vita senza droghe e costruire un futuro libero dalle dipendenze.