FIAIP CZ–KR–VV, Mariacristina Mazzei riconfermata presidente: rinnovate le cariche per il quadriennio 2025–2029

FIAIP Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia ha rinnovato le cariche del Collegio Interprovinciale per il quadriennio 2025–2029. Mariacristina Mazzei è stata riconfermata Presidente nel corso dell’Assemblea degli associati del 5 novembre, che ha eletto anche il Consiglio Interprovinciale composto da Mariacristina Mazzei, Andrea Bonito, Domenico Barbalaco, Giacinto Folino e Domenico Postella.

Il 24 novembre il primo Consiglio Direttivo ha completato l’organico eleggendo Domenico Postella Primo Vicepresidente Vicario, Domenico Barbalaco Secondo Vicepresidente Vicario e Giacinto Folino Segretario Tesoriere.

Il rinnovo avviene in una fase di particolare dinamismo del mercato immobiliare, in cui cresce la richiesta di orientamento professionale, trasparenza e servizi qualificati. «La riconferma alla Presidenza e la composizione del nuovo Consiglio rappresentano una responsabilità importante nei confronti della categoria e della comunità» dichiara Mazzei. «Continueremo a lavorare su formazione, competenze e presidio della legalità, per una mediazione immobiliare rigorosa, qualificata e pienamente abilitata».

La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) conta oltre 10.000 professionisti e 45.000 operatori del settore. Il Collegio Interprovinciale FIAIP CZ–KR–VV conferma il proprio impegno nella crescita professionale degli associati e nella valorizzazione del mercato immobiliare territoriale.

