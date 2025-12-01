Piscina Olimpionica di Crotone, il Comune risolve il contratto con BLU DEA: avviata la riconsegna e trattative con la FIN

È stato emesso il provvedimento di risoluzione in danno del contratto di concessione della Piscina Olimpionica di Crotone nei confronti dell’ATI BLU DEA.

Il dirigente del settore 2 Francesco Marano ha già fissato per le prossime ore la convocazione delle società presso l’impianto ai fini della riconsegna del bene.

Sempre entro le prossime ore l’amministrazione porrà in essere tutti gli atti necessari alla preservazione del bene.

Contestualmente proseguono a ritmo serrato le interlocuzioni con la Federazione Italiana Nuoto (FIN) per valutare la possibilità di una co-gestione della Piscina, al fine di garantire continuità alle attività sportive e assicurare una gestione trasparente e partecipata.

È intenzione dell’amministrazione impiegare ogni possibile sforzo per garantire nel più breve tempo possibile continuità di gestione.

L’amministrazione ha ritenuto di anticipare tali notizie questa mattina durante l’incontro presso la Casa Comunale che il sindaco Voce, il vicesindaco Cretella, l’assessore allo Sport Luca Bossi e il dirigente di Settore Francesco Marano hanno tenuto con una delegazione di genitori, atleti, sostenitori e frequentatori della Piscina, che nei giorni scorsi avevano richiesto l’incontro.

L’incontro odierno ha rappresentato un’occasione di confronto diretto tra Amministrazione e cittadini, con l’obiettivo di condividere informazioni sullo stato della gestione dell’impianto e sulle iniziative future volte a garantire la piena fruizione della struttura.

Il sindaco Voce ha sottolineato come la Piscina Olimpionica rivesta un ruolo strategico, sociale ed educativo, evidenziando che si tratta di un luogo dove i giovani crescono, imparano valori fondamentali come il rispetto, la disciplina e la collaborazione, e dove tutta la cittadinanza può riconoscersi in un’esperienza comune di sport e aggregazione.

Al termine dell’incontro, l’Amministrazione ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai delegati per la disponibilità al dialogo e per l’impegno dimostrato nel valorizzare la Piscina Olimpionica.

L’Amministrazione ha ribadito la volontà di lavorare insieme alla comunità per costruire un percorso condiviso, orientato al bene dei cittadini e alla promozione di una cultura sportiva solida e inclusiva, assicurando che ogni decisione sarà presa nell’interesse pubblico, con trasparenza e attenzione ai valori dello sport e della crescita educativa dei più giovani.