Maltrattamenti e stalking: due arresti a Crotone

Due arresti a Crotone per maltrattamenti ed atti persecutori. Si tratta di due fatti diversi. Il primo riguarda un uomo di 44 anni, P.A. di Crotone, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie convivente. L’ordinanza, eseguita dalla Squadra mobile di Crotone, è stata emesso dopo la denuncia presentata dalla donna che ha raccontato di subire, dal luglio 2024, una serie di comportamenti persecutori e violenti da parte del marito, consistiti in insulti, ingiurie, lesioni personali e gravi minacce anche alla presenza dei figli minori. L’indagine, che ha immediatamente attivato la procedura del “Codice Rosso”, ha permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamento da parte dell’uomo nei confronti della moglie. Le dichiarazioni della vittima hanno indotto la Procura della Repubblica a richiedere la misura cautelare. L’uomo è stato arrestato e condotto nel locale carcere. In un diverso procedimento, infine, è stata collocata agli arresti domiciliari una donna responsabile di atti persecutori. (ANSA).