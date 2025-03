Bed and breakfast in garage e immobili abusivi scoperti a Cirò Marina (KR)

Bed and breakfast completamente abusivi, in alcuni casi ubicati in immobili gia’ oggetto di abusi edilizi, eppure pubblicizzate liberamente sui social e sulla rete. Li hanno scoperti gli agenti della Polizia locale a Ciro’ Marina, nel Crotonese, a conclusione di una vasta attivita’ di controllo per la verifica della regolarita’ delle strutture turistico-ricettive presenti sul territorio.

Gli accertamenti, condotti dal Nucleo di polizia giudiziaria, dal Nucleo di polizia amministrativa e dalla Squadra edilizia, hanno interessato decine di case vacanza, b&b e altre attivita’ turistico-alberghiere. Dalla raccolta di informazioni, dati web, verifiche tributarie e analisi dei dati catastali e’ emerso che le strutture sotto esame operavano prevalentemente attraverso piattaforme online e social, promuovendosi e ricevendo recensioni senza essere in regola con la normativa vigente.

Sono stati riscontrati anche casi di garage trasformati in b&b, privi di agibilita’ e ancora censiti come magazzini presso il catasto. Tutti gli esercizi ispezionati sono risultati sprovvisti del Codice identificativo nazionale, obbligatorio dal 1 gennaio 2025 per tutte le strutture ricettive e gli affitti brevi, e pertanto i titolari sono stati sanzionati.

Complessivamente, sono stati individuati 40 posti letto completamente abusivi e tre strutture inesistenti all’anagrafe tributaria comunale. Decine le sanzioni elevate per i vari illeciti riscontrati, oltre a sequestri e deferimenti all’autorita’ giudiziaria.