Lavori abusivi su fabbricato a Crotone: sequestro preventivo in località Passovecchio

Gli uomini del del Comando di Polizia Locale coordinati dal comandante Francesco Iorno hanno eseguito un sequestro preventivo in localita’ Passovecchio, dove hanno accertato la presenza di lavori abusivi in corso d’opera consistenti nel completamento di un fabbricato, la cui prima parte era stata costruita con permesso di costruire poi scaduto da anni, di due piani f.t. completo solo di tamponature esterne avente dimensioni pari a 22,00 m x 18,00 m per un totale di 396 mq per ogni piano.

E’ stato accertato che la realizzazione della struttura era finalizzata all’apertura di un’attività a servizio della produzione di prodotti alimentari.

Assunte le informazioni presso l’Ufficio comunale competente circa la mancanza delle necessarie autorizzazioni, per il quale sono decorsi i termini di ultimazione dei lavori e non sono stati presentati ulteriori titoli autorizzativi per la proroga dei termini previsti dall’art.15 del D.P.R. 380/2001 gli agenti hanno effettuato un riscontro tra la parte costruita in precedenza e quella in corsi di attuale esecuzione avvalendosi anche dei rilievi fotografici e planimetrici ed hanno deferito i responsabili alla Autorità Giudiziaria . competente eseguendo il sequestro del manufatto.

Inoltre il personale del Comando della Polizia Locale ha accertato la presenza di un ambulante sprovvisto della autorizzazione prevista che stazionava peraltro in divieto nella rotonda di piazzale Gandhi.

Gli agenti operanti, dopo i controlli del caso, hanno proceduto alla contestazione delle previste sanzioni amministrative oltre al sequestro della merce consistente in circa 700 chili di generi alimentari che purtroppo sono stati smaltiti tramite Akrea in quanto dichiarati non idonei al consumo, da parte del personale dell’azienda sanitaria di Crotone, prontamente intervenuta su richiesta, per assenza della tracciabilita’.

Normalmente se la merce viene dichiarata idonea al consumo la stessa viene donata ad enti caritatevoli.