Raccolta differenziata e riciclo imballaggi: il Comune di Crotone riceve il supporto del CONAI

“Il Comune di Crotone – si legge in una nota – su proposta dell’assessore ai Progetti Complessi, Maria Bruni, ha aderito all’offerta della Regione Calabria di ricevere il supporto del CONAI Consorzio nazionale imballaggi al fine di potenziare la raccolta e il riciclo degli imballaggi per superare il 65% della differenziata come richiesto dalla normativa.

Una scelta in linea con le politiche ambientali messe in campo dall’amministrazione Voce.

La richiesta da parte dell’amministrazione comunale da seguito dunque ad un Protocollo che la Regione Calabria ha sottoscritto con il citato Consorzio che è finalizzato a sostenere gli enti locali sulla raccolta differenziata; inoltre, in virtù di questo accordo, il Conai organizzerà tavoli tecnici con le amministrazioni comunali e i Consorzi di filiera quali RICREA, CIAL, COMIECO, RILEGNO, COREPLA, BIOREPACK e COREVE.

Il Conai supporterà la partecipata AKREA, innanzitutto, nell’aggiornamento del piano industriale per lo sviluppo della raccolta e la valorizzazione dei rifiuti urbani con la quale sta già definendo il crono-programma; saranno a breve calendarizzate una serie di campagne di comunicazione per informare e sensibilizzare i cittadini, partendo dai piu piccoli, sui benefici della raccolta differenziata e come svolgerla in modo da minimizzare gli scarti.

E’ richiesto- conclude la Bruni – nonostante accordi, protocolli e documenti a supporto che, al fine di migliorare la quantità e qualità della raccolta differenziata, ci sia anche un forte coinvolgimento anche culturale di tutti i cittadini al rispetto della Città”.