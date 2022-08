Sbarco migranti nel Crotonese: fermati presunti scafisti turchi

In seguito allo sbarco di 68 migranti di nazionalità afghana avvenuto ieri sulla costa ionica del crotonese, nella giornata di oggi due persone di origine turca sarebbero state fermate dalla Guardia di Finanzia in quanto presunti scafisti. I due supposti trafficanti di persone di origine turca, dopo aver abbandonato la barca a vela con 68 persone a bordo, (tra cui molte donne e minori) si sarebbero allontanati sul tender lasciando i migranti in balia delle onde con incombente pericolo.

Grazie alle intercettazioni da mezzo navale della GDF a un miglio dalla costa, era stato possibile identificare, fra i migranti a bordo, anche 30 minori e l’intervento dei militari delle fiamme gialle ha impedito che la situazione degenerasse in un pericoloso naufragio. Preso il controllo dell’imbarcazione e assicuratisi delle condizioni delle persone a bordo, i finanzieri, una volta constatato che vi erano le condizioni di sicurezza per condurla in porto, hanno quindi scortato la barca a vela sino agli ormeggi di Crotone unitamente all’unità SAR della Capitaneria di porto, CP 321, che ha fornito una cornice di sicurezza durante le operazioni di trasferimento dell’imbarcazione. Giunti in porto, i migranti sono stati consegnati alle autorita’ preposte all’accoglienza gia’ allertati e pronti e la barca e’ stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorita’ giudiziaria. Le successive ricerche e le concomitanti attivita’ di indagine finalizzate all’individuazione dei responsabili, condotte sotto la direzione e lo stretto coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, hanno permesso di rintracciare e sottoporre a fermo i presunti trafficanti di esseri umani.