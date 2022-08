Ad Isola Capo Rizzuto arriva Arisa, l’appello del sindaco Vittimberga: “Ai cittadini chiedo collaborazione per la riuscita dell’evento”

“Cari concittadini, in occasione del maxi concerto di Arisa che si svolgerà in Piazza del Popolo, domani, mercoledì 3 agosto, chiedo a tutti voi la massima collaborazione. Un evento straordinario al centro della città necessita per forza di cose di alcune cautele, di deviazioni del traffico e altre prescrizioni che possano garantire la perfetta riuscita dell’evento nella massima sicurezza, considerando che dovrebbero arrivare sul territorio migliaia di persone. Nello specifico vi informo già, che dalle ore 14.00 dello stesso giorno verrà chiuso al traffico tutto il centro cittadino, con deviazioni obbligatore.

Vi chiedo di lasciare libere tutte le strade in prossimità della Piazza, nello specifico saranno chiuse al traffico: Piazza Roma, Via Plebiscito, Largo Traiano, Via Annunziata, Piazza Aldo Moro, e parcheggiare in maniera corretta nelle altre strade adiacenti, ciò per consentire una maggiore fruibilità dei mezzi di soccorso e di controllo.

Per l’occasione ci saranno dei parcheggi ad hoc per accogliere i numerosi ospiti. Il tutto sarà coordinato dall’ente comunale con il supporto della Prefettura di Crotone, la Polizia Locale e le associazioni di Protezione Civile. Dimostriamoci pronti per ospitare i grandi eventi, dovrà essere un momento di festa, di divertimento e di promozione per il territorio. Sicuri di una vostra fattiva collaborazione vi ringrazio anticipatamente augurandovi buon concerto”.

Lo afferma il sindaco Maria Grazia Vittimberga, in vista del concerto di domani a Isola Capo Rizzuto di Arisa.