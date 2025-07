Amantea (Cs), nasce la Comunità Energetica Rinnovabile

Il Comune di Amantea ha ufficialmente dato vita, il 21 luglio 2025, alla sua Comunità Energetica Rinnovabile (CER), denominata “Comunità Energetica Rinnovabile di Amantea”, ai sensi del D.lgs 199/2021 e del decreto CACER.

Un percorso lungo e non privo di ostacoli, che si è concluso con l’approvazione in Consiglio Comunale dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento della CER.

Un’iniziativa – si legge in un comunicato stampa del Comune di Amantea – che consentirà ai cittadini, alle PMI e agli enti del terzo settore di ottenere un contributo a fondo perduto fino al 40% (grazie ai fondi PNRR) per la realizzazione di impianti fotovoltaici. L’energia prodotta e non autoconsumata potrà essere condivisa con altri cittadini che, per motivi economici o strutturali, non possono dotarsi di un proprio impianto.



Il progetto ha preso avvio subito dopo l’insediamento della nuova amministrazione, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Energetica Meccanica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria. Il professor Daniele Menniti, Ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia, ha tracciato il percorso tecnico-scientifico seguito poi dal Comune, che ha saputo intercettare i fondi PNRR per redigere il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della CER prodotto dallo spin-off accademico dell’Università della Calabria Creta Energie Speciali.