Al Parco archeologico di Castiglione di Paludi torna il reading “L’antichità è cosa viva”

Voci e liberi pensieri di pace risuoneranno nell’antico abitato e nel verde della vegetazione mediterranea al Parco archeologico di Castiglione di Paludi, alle luci suggestive del tramonto. Protagonista sarà il Prof. Tommaso Greco, filosofo, scrittore e molto altro ancora, che affonda le proprie radici proprio nell’entroterra collinare presilano della Sibaritide meridionale. È un ritorno graditissimo e atteso quello del Prof. Greco, per la II edizione de “L’antichità è cosa viva”, il reading itinerante lungo i punti di interesse del Parco, che avrà quest’anno come suo tema specifico Difendere la pace con liberi pensieri e archeologia. Durante la passeggiata, saremo condotti a riflettere sul valore universale e senza tempo della pace, sulla necessità della sua difesa, in un viaggio continuo tra passato e presente, attraverso i liberi pensieri dei più grandi pensatori di ieri e di oggi, l’archeologia dell’abitato fortificato di Castiglione di Paludi, esempio straordinario di poliorcetica antica, incursioni tra i classici della letteratura greca. Il reading del Prof. Greco sarà accompagnato dalle riflessioni sull’archeologia del territorio di Donatella Novellis (Direttrice scientifica del Parco archeologico di Castiglione e del Museo Civico di Paludi), dalle incursioni del giovane studioso paludese del mondo classico Quintino Berardi (Università di Pisa – Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Comitato provinciale di Cosenza) su brani della letteratura greca antica, dalle letture di passi delle opere del Prof. Greco da parte dei volontari della Pro Loco Paludi. Non mancherà l’amministrazione comunale di Paludi, rappresentata dal Sindaco Domenico Baldino: “L’amministrazione comunale e la comunità di Paludi sono particolarmente onorate di accogliere il ritorno del Prof. Tommaso Greco, studioso e accademico eccelso, in un luogo che per noi tutti è di profondo valore. Lo ringrazio per volerci onorare ancora una volta della sua preziosa e autorevole presenza, dando luogo a un’azione che si svolge nel cuore del patrimonio culturale che Paludi custodisce, attraverso una riflessione sulla pace, in tempi in cui ciò diventa sempre più necessario“. Così Donatella Novellis: “Ho voluto fortemente che il Prof. Greco tornasse con un nuovo reading estivo al Parco archeologico di Castiglione. Lo ringrazio moltissimo per aver accolto l’invito e per quanto ci donerà col suo pensiero libero e la sua presenza inestimabile. Il tema su cui porterà a riflettere è quantomai opportuno: il bisogno di pace è sempre più urgente, in tempi in cui i venti di guerra spirano forti e sembrano non voler cessare. Quello della pace – attraverso una serrata e articolata Critica della ragion bellica – è, fra l’altro, argomento della sua monografia di prossima pubblicazione. Ed è particolarmente bello che se ne possa parlare in un luogo le cui caratteristiche architettoniche raccontano l’antica arte dell’assedio e della difesa”. Ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Pisa, dove dirige il Centro Interdipartimentale di Bioetica, direttore scientifico del Piccolo Festival della fiducia, già vincitore del Premio Bartolo da Sassoferrato per le scienze giuridiche e politico-sociali, sezione “Pensare la pace”, direttore della collana “Bobbiana” dell’editore Giappichelli, della rivista di storia della filosofia del diritto “Diacronìa”; autore di saggi e monografie, tra cui L’orizzonte del giurista. Saggi per una filosofia del diritto ‘aperta’ (Giappichelli 2023); con Laterza ha pubblicato La legge della fiducia. Alle radici del diritto (2021, Premio Nazionale Letterario Pisa 2022 per la saggistica), Curare il mondo con Simone Weil(2023); uscirà il 5 settembre prossimo Critica della ragion bellica. Così il Prof. Greco: “Pensare la pace a partire dalla pace. Non è forse la guerra l’interruzione della pace? È un interrogativo che mi pongo di frequente. Proverò a dare delle risposte e a riflettere sul tema della pace in un luogo in cui ritorno con gioia, Castiglione di Paludi, che racconta una parte del passato importante di cui il sud è stato protagonista, quando era Magna Grecia, un luogo in cui sento il sapore delle mie radici”.