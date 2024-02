Corigliano-Rossano (Cs), Piano di Protezione Civile: pubblicato avviso per presentare contributi e osservazioni

Con una delibera di giunta il comune di Corigliano-Rossano ha stabilito di adottare il Piano di Protezione Civile per il Territorio Comunale con lo scopo di adeguare la disciplina dell’organizzazione comunale di protezione civile, le procedure e i servizi da mettere in opera per fronteggiare le emergenze sul territorio comunale. Un piano dotato di una relazione di supporto scientifico e innovativo. Un piano di protezione civile è l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio.

Tutti cittadini e tutte le associazioni e altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi sono invitati a presentare eventuali proposte, suggerimenti, contributi e/o osservazioni circa i contenuti del Piano di Protezione Civile Comunale del Territorio di Corigliano Rossano (CS). Eventuali osservazioni o proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 6 marzo 2024 a mezzo comunicazione scritta, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it utilizzando l’apposito modulo allegato e usando ad oggetto la seguente dicitura: “Approvazione Piano di Protezione Civile Comunale – Proposte/Osservazioni”.