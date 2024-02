Biblioteca Civica di Cosenza, anche l’Ordine ingegneri partecipa al crowfunding promosso da CivicaAmica. La presidente De Caro: “Segnale importante”

“Civica Amica APS esprime gratitudine e ammirazione per il gesto di donazione che il presidente dell’Ordine degli ingegneri di Cosenza, Marco Saverio Ghionna, ha compiuto, a nome dell’ordine, in favore della biblioteca Civica nell’ambito della campagna di crowfunding che Civica Amica APS sta portando avanti per raccogliere fondi da destinare ad una istituzione culturale unica per patrimonio, storia e tradizione.

La consistenza della donazione è senz’altro significativa, ma conta molto di più che un ordine professionale importante e autorevole, sostenga la lunga battaglia per la riapertura della biblioteca unendosi al vasto movimento di cittadini che resiste e insiste affinché chi di dovere possa trovare al più presto la soluzione per il nostro più che prezioso patrimonio.

Nel ringraziare il presidente Ghionna, Civica Amica APS auspica che questo gesto sia da esempio, come è accaduto per gli amici del Rotary della Presila, agli altri ordini professionali con cui già si sono realizzati contatti, per manifestare la vicinanza alla Biblioteca Civica di settori così importanti e vitali per la nostra città in modo da riscattare la dignità di Cosenza e restituire ai cittadini un presidio culturale che porta i segni identitari di un intero popolo”.

Così, in una nota, Gilda De Caro, presidente Civica Amica APS.