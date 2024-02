Bonus libri, c’è tempo fino il 29 febbraio per fare richiesta alle segreterie delle scuole

ll bonus scuola o bonus libri, è un contributo economico riservato alle famiglie in difficoltà che hanno i figli studenti, al fine di favorire il diritto allo studio e avere dei buoni per l’acquisto dei libri scolastici. Il bonus può essere richiesto per l’anno scolastico rispettando, secondo le direttive regionali e i limiti ISEE pari a 10.632.

Al comune di Corigliano-Rossano sono stati assegnati fondi, in favore degli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I Grado e Scuole Secondarie di II Grado, per oltre 370 mila euro. La procedura per richiedere il Bonus libri è semplice e diretta. La domanda deve essere inviata direttamente all’istituto scolastico frequentato. Quindi i genitori devono rivolgersi alla loro scuola per informazioni dettagliate sui termini e le modalità di presentazione delle richieste.