Cosenza: il Consiglio comunale approva la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la ratifica della delibera di giunta contenente una variazione urgente di bilancio

Il Consiglio comunale presieduto da Giuseppe Mazzuca ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000 ed ha ratificato la delibera di giunta n.137 del 2 novembre 2023 avente per oggetto una variazione urgente di bilancio, ex articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000. La massima assemblea cittadina ha anche approvato, su iniziale proposta della Consigliera comunale Alessandra Bresciani, Presidente della commissione consiliare Servizi al cittadino, il regolamento del Consiglio comunale dei Giovani, nominando anche il presidente pro tempore del nuovo organismo nella persona dello studente universitario del corso di laurea in fisica, Salvatore Giordano, cui è stato affidato il compito di organizzare le prime elezioni dello stesso consiglio comunale dei giovani, nonché la prima seduta e coordinare l’elezione della nuova Presidenza.

Disco verde del civico consesso anche per il regolamento del MAB (Museo all’aperto Bilotti). Nel corso della seduta è stato, inoltre, modificato il regolamento della Consulta comunale per le attività attività economiche e produttive che era stato approvato già con delibera del Consiglio comunale n.41 del 29 novembre 2022. La modifica ha riguardato gli articoli 4 e 5 del precedente regolamento nella parte in cui si fa riferimento alla composizione dell’assemblea della Consulta (portando il numero dei membri dai precedenti 75 agli attuali 24) e alla composizione del comitato direttivo della stessa Consulta che dai 19 indicati nel precedente regolamento è stato portato a 12. Rinviati ad una prossima seduta gli ultimi due punti all’ordine del giorno: l’approvazione del Regolamento sulla Tutela degli Animali e la modifica dello Statuto comunale con l’approvazione dell’art.19 bis sulla cittadinanza simbolica del Comune di Cosenza per i minori stranieri. Ad inizio seduta è stato ufficializzato dal Presidente Mazzuca il passaggio della consigliera comunale Alessandra Bresciani nel gruppo misto, a seguito dello scioglimento del gruppo “Riformisti per un nuovo polo” al quale Bresciani cui aveva dato vita insieme a Caterina Savastano. Quest’ultima è tornata, sciolti i “Riformisti per un nuovo polo”, nel gruppo consiliare “Franz Caruso Sindaco”. Bresciani è transitata, invece, nel gruppo misto, dichiarando all’assemblea, su espresso invito del Presidente Mazzuca a specificare la sua appartenenza nel civico consesso, la permanenza nelle file della maggioranza.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Il punto è stato illustrato dal Dirigente del settore Bilancio e Risorse finanziarie, arch.Giuseppe Bruno. “La delibera che andiamo ad approvare – ha sottolineato Giuseppe Bruno – è prevista espressamente dal Testo Unico degli enti locali ed è uno degli adempimenti connessi all’adozione dei bilanci. L’art.193, comma 2 del TUEL, prevede espressamente che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno (in questo caso l’adozione è postuma all’adozione dello strumento di pianificazione del bilancio storico) l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero della gestione dei residui; i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art.194; le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo”. Quindi Bruno ha dato lettura del deliberato contenuto nella proposta di deliberazione al Consiglio comunale dove si chiede al Consiglio di dare atto che il bilancio di previsione 2023/2025, così come approvato con deliberazione del consiglio comunale n.39 del 17 ottobre 2023, risulta in equilibrio, al netto delle rimanenti quote di disavanzo da ripianare secondo il piano ventennale proposto ex art.268 comma 2 del TUEL. Nel deliberato si propone inoltre al Consiglio di accertare, ai sensi dell’art.193 del d.Lgs. n.267 del 2000 e fatto salvo quanto precisato al punto precedente in tema di ripiano del disavanzo accertato con il bilancio consuntivo 2022 e di ripristino dello stabile equilibrio generale di bilancio nell’arco temporale ventennale, il permanere degli equilibri di bilancio all’attualità, nonché alla data del 31 dicembre 2023, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. La deliberazione, una volta approvata, sarà allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio 2023, ai sensi dell’art.193 comma 2″. Il dirigente del settore Bilancio e Risorse finanziarie Giuseppe Bruno ha inoltre sottolineato “che la deliberazione proposta al Consiglio ha avuto parere favorevole da parte del collegio dei revisori dei conti che riproduce nella sostanza il parere favorevole già espresso in con riferimento al bilancio di previsione 2023/2025”. Quindi ha dato lettura dello stesso parere dell’organo di revisione: “il collegio dei revisori dei conti esprime parere favorevole rigorosamente subordinato all’ammissione alla procedura straordinaria di cui agli articoli 268 e 268 bis del TUEL ed all’accoglimento, da parte dei competenti organi, delle ipotizzate misure di ripiano ventennale dall’Ente che hanno costituito la base di costruzione del bilancio di previsione 2023/2025 successivamente approvato”.

La pratica relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata poi approvata con il voto favorevole dell’aula con il voto contrario dei consiglieri di Fratelli d’Italia Francesco Spadafora e Ivana Lucanto e l’astensione di Bianca Rende e Francesco Luberto.

Ratifica della delibera di giunta n.137 del 2 novembre 2023 avente per oggetto una variazione urgente di bilancio

Anche su questo punto ha relazionato sempre il dirigente del settore Bilancio e Risorse Fiananziarie Giuseppe Bruno. “L’Amministrazione comunale – ha detto Bruno nell’illustrare la pratica – ha recepito tre finanziamenti di tre opere pubbliche particolarmente rilevanti per le quali è disposta l’obbligatorietà della previsione nel piano triennale delle opere pubbliche. Si è in altri termini rilevata la necessità di operare alcune variazioni di bilancio al fine di adeguare i relativi stanziamenti in parte entrata e spesa, in particolare provenienti da finanziamenti esterni finalizzati:

alla realizzazione di uno spazio verde in via Caduti di Razzà, per un importo di euro 297.107,00 finanziata con decreto del Ministero dell’Ambiente; il riefficientamento del sistema depurativo e fognario di via Carmelo Bruno, per un importo di 500 mila euro, finanziato nell’ambito del PNRR; e, infine, l’adeguamento sismico della scuola media “Nicola Misasi” di via Negroni, per un importo di due milioni e 820 mila euro”.

La ratifica della delibera di giunta n.137 del 2 novembre 2023 avente per oggetto la variazione urgente di bilancio è stata poi approvata all’unanimità.