Cosenza, gli imprenditori rilanciano l’invito del sindaco Franz Caruso “a rendere più attrattiva la città” in vista delle festività natalizie

Un’ampia ed importante rappresentanza della classe imprenditoriale e produttiva della città è stata ricevuta questo pomeriggio a Palazzo dei Bruzi dal sindaco, Franz Caruso insieme all’assessore alle attività produttive, Massimiliano Battaglia ed al presidente della commissione urbanistica, Francesco Turco.

Gli imprenditori cittadini, che hanno accettato di buon grado l’invito del sindaco Franz Caruso a contribuire a rendere più attrattiva Cosenza, vestendola a festa, in occasione del prossimo periodo Natalizio, hanno addirittura rilanciato manifestando la loro volontà a collaborare attivamente e fattivamente con l’Amministrazione Comunale per accrescerne complessivamente l’immagine nell’intero periodo dell’anno.

“Grazie -ha affermato Franz Caruso – siamo tra amici, ma siamo tutti, soprattutto, amici della città. Perché Cosenza siamo noi, amministratori e cittadini che, se uniti in un’azione sinergica, possiamo veramente dare quel quid in più nell’azione di valorizzazione del nostro territorio che può fare la differenza nella sua crescita e sviluppo futuro. Già lo scorso anno, spontaneamente, si è dato vita ad un gesto di grande solidarietà che ho molto apprezzato e che ci ha consentito di illuminare le vie della città. Oggi ripetiamo quella sinergia ampliandola e pensando addirittura ad un cartellone di eventi che possa rendere attrattiva la nostra realtà urbana dall’8 dicembre sino a capodanno. E’ questo un segnale straordinario che diamo all’opinione pubblica a cui diciamo che Cosenza è casa nostra. Le sue strade, le sue piazze, il suo patrimonio artistico e culturale ci appartengono e come tali devono essere difesi, protetti e valorizzati anche attraverso i comportamenti della nostra quotidianità. E’ questo il messaggio che cerco di far passare da tempo: a casa nostra non buttiamo le cicche di sigarette per terra, non dobbiamo farlo neanche per le strade di Cosenza, perché Cosenza, la nostra città, è, appunto, casa nostra. Questo senso di appartenenza deve prevalere nella nostra comunità che è bella, dinamica e solidale, ma deve essere ancor più amalgamata ed operosa”.

“Portando avanti questo spirito di comunanza e di appartenenza – ha concluso Franz Caruso – sono certo che riusciremo a rendere Cosenza competitiva nel mezzogiorno del Paese, per come merita per storia e tradizione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, in un clima di grande cordialità, gli imprenditori hanno tenuto a precisare che sostenere la città va ben oltre gli interessi strettamente commerciali e supera gli steccati ideologici. Garantire che non si spengano le luci di Cosenza per proiettarla in un futuro dinamico e di progresso è, per tutti, l’obiettivo da raggiungere attraverso una strategia di marketing territoriale efficace e funzionale. A tal fine sono state offerte diverse idee e proposte interessanti, che il sindaco Franz Caruso ha subito accolto lanciando l’idea di istituzionalizzare il tavolo del confronto, ampliandolo.

“Partiamo da queste prossime festività natalizie, per definire concretamente cosa fare – ha affermato Franz Caruso–All’inizio del nuovo anno, però, apriremo un tavolo di confronto permanente al fine di non disperdere il patrimonio di idee e progetti che abbiamo questa sera enunciato, ma con la volontà comune di realizzarlo”.

La riunione si è conclusa fissando un nuovo appuntamento alla fine della prossima settimana per definire la progettualità delle iniziative per il Natale imminente.