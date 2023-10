Il Capo dello Stato d’Albania a Vaccarizzo Albanese

“Siamo felici e soddisfatti di poter partecipare a quel percorso di consolidamento che si fa sempre più prezioso e proficuo tra l’Arberia e l’Albania. Rispetto alle relazioni tra le comunità, le istituzioni e le reti imprenditoriali arbëreshë e il Governo e lo Stato albanesi, siamo senza ombra di dubbio ad un punto di non ritorno, sulla strada della crescita reciproca, culturale, economica e sociale, dei territori”.

È quanto dichiara il sindaco Antonio Pomillo annunciando che il salotto diffuso di Vakarici ospiterà domenica 22 ottobre una delle tappe della visita istituzionale del Presidente della Repubblica d’Albania, Bajaram Begaj che oggi (venerdì 20) ha incontrato nella Cittadella Regionale il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Salutato nei giorni scorsi a Berat in occasione dell’evento internazionale Wine & Stories dove Vaccarizzo era presente con una delegazione di cantine della Provincia di Cosenza, il Presidente arriverà a Vaccarizzo Albanese alle ore 12 in Piazza Scura. Ad Accogliere Begaj ci sarà il Primo Cittadino che dopo i saluti istituzionali accompagnerà il massimo rappresentate albanese al Museo degli Ori e del Costume arbëresh, alla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli dove ad accogliere gli ospiti speciali ci sarà il papas della chiesa cattolica di rito greco bizantino, Elia Hagi ed in piazza Skanderbeg.

La visita del Presidente Begaj fa seguito a quella del suo predecessore Ilir Meta nel 2019, del Primo Ministro Edi Rama nel mese di giugno di quest’anno e a distanza di poche settimane del Ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale dell’Albania.