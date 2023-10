Caloveto (Cs), il sindaco Mazza: “Bene abbattimento canone annuo per Rsa di località Dema”

“Affidamento della gestione della Residenza sanitaria assistenziale di località Dema, con l’abbattimento del canone annuo da 130 mila a 10 mila euro, il bando di gara ha buone possibilità di non andare deserto, come già successo, purtroppo, in passato. Quella apportata dall’Azienda sanitaria è una modifica importante al contratto che consente alle ditte di poter effettuare i necessari lavori di ristrutturazione e adeguamento ed affrontare in modo sostenibile la gestione della struttura”.

Ad esprimere soddisfazione per questa importante novità è il sindaco di Caloveto, Umberto Mazza, ribadendo che l”‘Amministrazione Comunale non ha mai perso di vista, neanche per un attimo, l’obiettivo di veder tornare in funzione un presidio strategico per il territorio, soprattutto dell’entroterra, sia per quanto riguarda l’assistenza agli anziani che dal punto di vista occupazionale”.

Il primo cittadino coglie l’occasione per ringraziare il Direttore Generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano ed il Responsabile Unico del Procedimento, Antonio Capristo, per l’attenzione riservata alla vicenda della nota struttura sanitaria della Sila Greca.

Pubblicato nei giorni scorsi, il Bando di Assegnazione è disponibile sul portale dell’Asp di Cosenza. La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto di concessione di una residenza sanitaria assistenziale per 60 posti letto, previo adeguamento della struttura, fornitura di mobili, arredi, accessori ed attrezzature sanitarie necessarie al funzionamento. I termini contrattuali prevedono un affidamento di 9 anni. La gara si svolgerà, con modalità telematica, sulla Piattaforma di Acquisti in Rete PA. Tutte le proposte dovranno pervenire sulla stessa piattaforma entro le ore 12 di venerdì 17 novembre 2023