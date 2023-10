Corigliano-Rossano, tutti gli eventi del fine settimana

Si apre una lunga fine di ottobre all’insegna della destagionalizzazione degli eventi, strategia che per permette la crescita del turismo di prossimità ed il coinvolgimento dei cittadini del territorio di Corigliano-Rossano.

Il primo appuntamento per domani, sabato 21 ottobre, alle 21.30 a Piazza Steri, nel centro storico di Rossano, è con i Briganti della Sila, gruppo di folk itinerante che racchiude tutta la tradizione ed il bagaglio musicale della Calabria silana. Si tratta di un gruppo già in grado di testimoniare la grandezza della musica popolare calabrese, e di manifestare contemporaneo di un movimento artistico nuovo proiettato nel futuro. Si sono già esibiti alcune volte nel nostro comune ed ogni volta è terminata in una festa collettiva a base di musica e danza. Imperdibile per chi voglia ricordare il passato, non dimenticare l’esperienza e l’attrazione delle proprie radici, o soltanto sentire tanta buona musica e ballare in piazza ricordando l’estate trascorsa. Evento che era stato rimandato a causa del maltempo in occasione dei festeggiamenti per il compatrono San Nilo.

Ancora più ricco il programma del sabato successivo, il 28 ottobre.

Si comincia sempre a Piazza Steri, ma nel pomeriggio, alle ore 18.30 con uno spettacolo di bolle ad opera di Slava. Pascal Slava è un vero artista delle bolle e riesce a coinvolgere i più grandi ed i più piccoli con giochi e coreografie che si costruiscono lentamente, arrivando fino al cielo, e lasciando sempre tutti stupiti per la loro durata e per il loro effetto.

Il sabato 28 però non finirà di certo in una bolla di sapone, anche se d’artista. Nel bellissimo chiostro di San Bernardino, alle ore 20, avrà luogo un nuovo evento ludico della a.s.d. Hydra di Corigliano Rossano dal titolo “Escape Inquisition”: Giochi di ruolo dal vivo in attesa di Halloween. Ma di cosa si tratta? Un gruppo di persone si troverà ad interagire in una particolare ambientazione. I partecipanti, immersi in questi suggestivi contesti, avranno l’obiettivo di trovare il modo di uscire, di “scappare” dalla location. Per farlo dovranno avere a che fare con i personaggi che popolano quei luoghi, risolvere rompicapi, interagire con le scenografie, trovare le risposte a svariati indovinelli e così via. Per l'”Escape Inquisition”, dopo il successo estivo della “Escape Asylum” svoltasi a Villa Labonia nel Centro Storico di Rossano, abbiamo voluto fare le cose in grande: dei figuranti in costume animeranno una magica serata di luna piena tra gli antichi colonnati in pietra del chiostro. I partecipanti, divisi in squadre, avranno poco più di due ore per risolvere gli enigmi che si troveranno davanti. Dovranno indagare, raccogliere informazioni e ricostruire un tragico evento accaduto in tempi antichi per capire in che modo avere salva la propria anima. Ci si può iscrivere da soli o con una squadra e venire a partecipare a questo evento unico nel suo genere.

E alle 21.30 di sabato 28 si torna alla musica a Piazza Steri con l’Orchestra all’Italiana, che si cimenteranno in un tributo ai grandi successi di Renzo Arbore e della canzone napoletana per chiudere in bellezza questo sabato ricco di appuntamento.

Sempre il 28 ottobre ma a Piazzetta Portofino dalle 15 alle 18 sarà presente il BIBLIOCAMPER nell’ambito delle iniziative per la valorizzazione della biblioteca Pometti. Proprio il 28 ottobre sarà sfogliato insieme all’educatrice “L’atlante dei luoghi che non esistono” che descrive mondi immaginari abitati da creature magiche. Sogno o realtà? Lo scopriremo insieme intraprendendo un viaggio verso mete lontane alla ricerca di personaggi fantastici. Dopo la lettura i bambini e le bambine saranno coinvolte in un’attività laboratoriale con colori e materiali per creare insieme il mondo di tutti. Il bibliocamper, biblioteca itinerante di comunità a cura di C.S.C. Credito Senza Confini società cooperativa sociale illustrerà inoltre i nuovi servizi offerti dalla biblioteca Pometti.

Davvero un finale di ottobre ricco con tanti appuntamenti diversi per tutte le età.