Festival delle Montagne del Sud – Crossover Village: sport, natura e scienza nell’incanto silano

Si parte nel primo weekend di settembre, con Pensa Tour, il festival itinerante della Scienza e della Curiosità.

Lorica, centro turistico calabrese nel comune di San Giovanni in Fiore (Cs) si prepara ad accogliere il “Festival delle Montagne del Sud – Crossover Village”, appuntamento imperdibile per gli appassionati dell’universo naturalistico e montano, giunto ormai alla sua quinta edizione.

Molte le attività previste all’interno della manifestazione, ideata ed organizzata da Piano B e cofinanziata dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014-2020 Azione 6.8.3 Eventi Culturali – Annualità 2021.

Primo appuntamento il 2 e 3 settembre con ‘Pensa Tour’, lo spin-off di Pensa Tu, l’acclamato Festival della Scienza e della Curiosità. Per l’occasione saranno in programma diversi appuntamenti legati alla scienza e alla divulgazione, con escursioni, trekking e speech con ospiti speciali, così da coinvolgere un pubblico trasversale e di ogni età.

Nella suggestiva cornice del Lungo Lago, Area Battello, protagonisti saranno lo sport e i talk divulgativi: il trekking naturalistico in collaborazione con il Chiosco Rosso, durante il quale i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle bellezze e dell’infinita biodiversità presente nel Parco Nazionale della Sila; Lorenzo Gagliardi e Greta Durante di “Non è la Zebra” (progetto di divulgazione scientifica che si occupa di scienze comportamentali e processi decisionali) discuteranno in un talk della scienza cognitiva delle superstizioni; il GAM – Gruppo Astrofili Menkalinan curerà l’osservatorio astronomico alla scoperta della profonda bellezza del cielo che sovrasta la Sila, con racconti e miti sulle costellazioni.

Domenica 3 settembre sarà dedicata a Verzino e Campana, due comuni calabresi nella Sila crotonese con un suggestivo patrimonio culturale, in compagnia di Verzino Adventure, associazione del territorio che promuove la cultura dell’escursionismo: in programma la visita al maestoso insediamento rupestre abitato dai monaci Basiliani, il river trekking lungo le gole e le cascate del fiume Vitravo, alla scoperta delle piscine naturali e degli antichi mulini ad acqua e la visita a Campana, per ammirare i misteriosi giganti di roccia, tra cui “l’elefante” di pietra che sovrasta l’altopiano della Sila.

Per maggiori informazioni e dettagli sugli appuntamenti, è possibile consultare le pagine social dedicate al Festival delle Montagne del Sud e di Piano B. Per prenotare le esperienze è necessario inviare una mail all’indirizzo info@pensatu.it, o contattare il numero 351 396641