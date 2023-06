Cambio di competenze per le strade di Spezzano Albanese (CS): firmato l’accordo con la Provincia

È stato firmato lunedì pomeriggio, presso il Palazzo della Provincia di Cosenza, il Verbale di Passaggio di competenze di tratti di strada provinciali e comunali. Alla presenza del responsabile Settore 3, ing. Roberto Barbieri, dell’istruttore tecnico, geom. Domenico Femia, del dirigente del Settore Viabilità, ing. Gianluca Morrone, il sindaco Ferdinando Nociti ha infatti firmato il verbale che, nello specifico, si riferisce alla Strada Variante, che va dalla rotatoria fino al distributore di benzina Eni, che passa di competenza alla Provincia, e al tratto di strada Via Nazionale compreso fra i due distributori di benzina, più la strada che va da piazza Matteotti fino alla rotonda al confine con San Lorenzo del Vallo, che passano alla competenza comunale.

Con questo atto si è dato seguito alle delibere comunale e provinciale che, rispettivamente nel dicembre 2019 e febbraio 2020, si erano determinate per compiere il passaggio di competenze.

«Finalmente abbiamo raggiunto l’obbiettivo per cui abbiamo lavorato per anni -ha commentato il sindaco Ferdinando Nociti-. Ringraziamo il settore viabilità della Provincia, unitamente alla presidente Succurro, per aver dato seguito agli impegni che erano stati presi. Siamo molto soddisfatti per questo risultato raggiunto».