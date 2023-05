Corigliano-Rossano, la scuola di karate Daruma-Taishi ricevuta in Comune dal Sindaco: “Chi ha i valori nello sport è medaglia d’oro nella vita”

Questa mattina la scuola cittadina Daruma-Taishi-Shotokan-Karate-do, è stata ricevuta nella sala del consiglio comunale dal sindaco Flavio Stasi. Negli scorsi giorni la scuola ha partecipato alla sesta edizione della “Black Belt Cup”, il campionato internazionale organizzato dall’Unione Karate Sportivo, al quale hanno aderito diverse nazioni, tra cui Germania, Polonia, Danimarca, ed i nostri 30 ragazzi hanno portato a casa 9 medaglie d’oro, 14 argenti e 29 bronzi.

«Questa mattina ho ricevuto in Sala Consiglio la scuola cittadina Daruma Taishi Karate Do, insieme al loro maestro Eugenio Scalise – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – Non potevo non farlo: la scuola ha partecipato al campionato internazionale dell’Unione Karate ed i nostri 30 ragazzi hanno portato a casa 9 medaglie d’oro, 14 argenti e 29 bronzi. Un successo strepitoso, che è frutto di lavoro, socialità, disciplina, di valori dello sport ed è questa la simbolica medaglia d’oro che ho voluto consegnare questa mattina, a nome della città tutta, a questi ragazzi ed ai loro bravi maestri. Mi sono soffermato anche su chi non ha vinto medaglie, invitandoli a non scoraggiarsi: anche io quando mi sono candidato per la prima volta, ho portato a casa solo la medaglia di partecipazione, ma il lavoro, l’abnegazione, i valori alla fine, premiano sempre. Chi ha i valori dello sport è medaglia d’oro nella vita. Bravi tutti».