Rende, a maggio esplode la primavera con Parklife e Cosenza Comics. Il sindaco Manna: “Nostra città il salotto dell’area urbana”

A Rende si respira aria di primavera: tanti gli eventi previsti nel salotto verde dell’area urbana.

Il primo maggio, torna l’ormai consolidato appuntamento con Parklife al parco fluviale.

“La nostra città vanta una rete di parchi -ben cinque- anche fluviali. Un patrimonio che valorizziamo per rendere più fruibili gli spazi all’aperto, luoghi di socialità altra per una popolazione che è ufficialmente di 35.725 (dati Istat 2021), ma che raddoppia con la popolazione universitaria e si pensi che nelle edizioni passate si è arrivati ad ospitare quasi 100.000 persone: un flusso notevole di persone e un notevole giovamento per i nostri circuiti commerciali. I progetti in fase di realizzazione come la pista ciclabile che unirà Quattromiglia al Parco Robinson, i cantieri di Agenda Urbana che prevedono l’unione con il Nicholas Green, grazie alla recente acquisizione del ponte ferroviario che diverrà pedonale e ciclabile, faranno sì che si incentivi la vita all’aria aperta”, ha proseguito il primo cittadino.

Dal sei maggio al Parco Acquatico e al Museo del Presente torna, poi, il Cosenza Comics.

“Un evento che ha accolto centinaia di ospiti, conquistando i cuori di migliaia di visitatori. Cosenza Comics and Games si è consolidato come festival di punta in Calabria. Un’altro grande evento che fa della nostra città il punto di riferimento culturale dell’intera area urbana”, ha concluso Marcello Manna.

Infine per l’ultimo appuntamento del Rende Teatro Festival, al cineteatro Garden il prossimo 29 maggio sarà di scena Lino Guanciale in “Non Svegliate lo spettatore”, ispirato alla vita di Ennio Flaiano.