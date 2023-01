Crosia (CS): dissesto, al via procedure per i creditori

Misure per far fronte alle condizioni deficitarie delle casse comunali, nei giorni scorsi si è insediato l’Organo straordinario di liquidazione (OSL) composto dai professionisti contabili Domenico Giordano (dirigente di seconda fascia), Maria Nardo (docente universitario) ed Eustachio Ventura (dottore commercialista e revisore legale) e nominato con apposito Decreto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La Commissione sta lavorando per ricostruire il quadro contabile dell’Ente dopo la pervenuta dichiarazione dello Stato di dissesto. A riguardo, tra le prime azioni poste in essere dalla OSL c’è la quantificazione del quadro debitorio. Lo scorso 27 dicembre 2022, infatti, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Crosia ( www.comunedicrosia.it ) l’avviso rivolto a quanti abbiano interesse a presentare istanza per l’ammissione alla massa passiva relativa alla procedura di dissesto.

L’istanza documentata potrà essere presentata utilizzando il modello allegato al predetto avviso, scaricabile sul portale istituzionale.