Canile comunale di Corigliano Rossano: approvato il progetto per la riqualificazione della struttura

Il canile del Comune di Corigliano-Rossano rappresenta il punto di forza nella lotta contro il randagismo e concorre alla tutela degli animali e della salute ed incolumità dei cittadini. Consapevoli dell’importanza della sensibilizzazione, dei controlli e della sterilizzazione per arginare il triste fenomeno del randagismo, questa amministrazione sin dal suo insediamento ha puntato ad organizzare corsi di formazione per i volontari, “Se mi adotti ti agevolo” campagna sul possesso responsabile attraverso agevolazioni Tari, la divulgazione di opuscoli e concorsi di idee come “Randapensiero” che hanno visto i ragazzi delle nostre scuole visitare il canile comunale. Gli agenti della Polizia Municipale sono stati dotati di lettori di chip e a breve verrà selezionata l’associazione con guardie zoofile che si occuperà del censimento e controllo della popolazione canina, randagia e padronale. Dopo l’internalizzazione della gestione del canile comunale l’approvazione da parte della Giunta del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento strutturale e manutenzione straordinaria del canile comunale rappresenta sicuramente la più incisiva e risolutiva delle azioni.

Un progetto importante che interesserà non solo gli ambulatori, ma anche il rifugio che si doterà di 5 box appositi per i cuccioli di età inferiore ai 6 mesi e l’ampliamento del sanitario con il raddoppio degli spazi.

«Interventi per i quali abbiamo voluto investire e che consentiranno di salvare più cani dalla strada ed incrementare significativamente le sterilizzazioni e le re immissioni – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – La nostra idea è quella di una struttura vivace, moderna, dinamica ed accessibile a cittadini e volontari, una struttura dignitosa dove gli animali abbiano una permanenza solo temporanea attraverso la promozione continua delle adozioni che proprio nell’anno appena trascorso sono state ben 170» .

Il progetto prevede la realizzazione di ulteriori 20 box, al fine di ricoverare un maggior numero di cani, assicurando un costante incremento delle sterilizzazioni.