Sanità, Straface (FI): “Bene tavolo Adduce su ospedale Trebisacce. Nosocomio è punto di riferimento per sanità Alto Jonio”

“Accogliamo con soddisfazione e finanche emozione gli esiti, a dir poco proficui e propositivi, del Tavolo Adduce svoltosi a Roma, nella sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e fortemente voluto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto per invocare risposte certe e risolutive ai diffusi disagi e alle ataviche problematiche della sanita’ calabrese. Risposte che sono pervenute in modo chiaro ed esaustivo, quale ennesima conferma della bonta’ dell’azione profusa dall’esecutivo regionale”. E’ quanto afferma, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale dei Forza Italia.

“Dopo le osservazioni di pertinenza dei Ministeri dell’Economia e dalla Salute, difatti – prosegue Straface – il Programma di interventi sara’ definitivamente approvato, determinando lo sblocco del contributo di solidarieta’ di 60 milioni di euro contenuto nel Decreto Calabria. Nel Programma operativo e’ stato inserito, cosi’ come annunciato, l’inserimento nella rete ospedaliera regionale dei presidi di Praia a Mare, Trebisacce e Cariati. Si tratta del giusto riconoscimento conferito all’ospedale ‘Chidichimo’ di Trebisacce, struttura sulle cui potenzialita’ e professionalita’ abbiamo sempre creduto e per la quale ci siamo sempre prodigati. Tutto cio’ rappresenta una pragmatica risposta, da parte del governo regionale, al diritto alla salute costituzionalmente garantito, al fine di ovviare a quella che e’ stata una vera e propria ingiustizia perpetrata negli anni ai danni della comunita’ locale e dell’intero hinterland. Un comprensorio vasto, quello di Trebisacce e dell’Alto Jonio cosentino, privato per anni di un presidio sanitario di fondamentale importanza, vede cosi’ un riscatto a quel torto subito”.

“La politica e le istituzioni – sostiene ancora Straface- oggi restituiscono ai cittadini, pertanto, un servizio pubblico di prim’ordine, con l’atteso inserimento nella rete ospedaliera regionale. Un pieno e complessivo ripristino dell’ospedale di Trebisacce atteso e perseguito nell’ottica di tutto quello che e’ afferente la medicina territoriale ordinaria, ossia un’offerta sanitaria che abbracci tutti i campi e fornisca risposte complete ed esaustive ai legittimi bisogni della gente. La ‘rinascita’ dell’ospedale di Trebisacce conferma lo slancio e la determinazione del governatore Occhiuto anche sul fronte della sanita’, nell’ottica di dare risposte chiare e certe alle inderogabili necessita’ delle popolazioni. In particolare, l’attenzione riposta nei confronti del presidio ospedaliero di Trebisacce si configura come un baluardo nell’ambito della cura e dell’assistenza sanitaria finalmente restituito alla sua gente, destinato a riappropriarsi della funzione di centralita’ per tutto il territorio dell’Alto Jonio”.