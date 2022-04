Convocato dal presidente Lino Notaristefano, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento, il Consiglio Comunale della Città di Cassano All’Ionio, tornerà a riunirsi nel salone di rappresentanza “Gino Bloise”, venerdì 28 aprile p.v. alle ore 19:00 in prima convocazione e Sabato 29 p.v. alle ore 19:00 in seconda convocazione, per discutere e determinarsi sui seguenti punti posti all’O.d.G.:

27Ratifca deliberazione della gc n. 58 del 28.02.2022.04.2022; Approvazione Rendiconto Esercizio 2021.