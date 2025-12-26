A vent’anni porta già in alto il nome di Lamezia Terme: Bruno Pasquale Toscano è Maresciallo della Guardia di Finanza

A vent’anni appena compiuti, in un’età in cui molti giovani iniziano a tracciare i primi passi del proprio futuro, un ragazzo di Lamezia Terme compie un gesto che parla alla città e al Paese.

Entra con passo deciso nelle istituzioni della Repubblica e lo fa con la sobrietà e il rigore che contraddistinguono i percorsi più impegnativi. Si chiama Bruno Pasquale Toscano, classe 2004, ed è stato nominato Maresciallo della Guardia di Finanza al termine di uno dei percorsi formativi e addestrativi più severi del sistema italiano, svolto presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

La sua nomina non è soltanto un successo personale, ma assume un valore che va oltre la dimensione individuale, diventando un segnale forte di fiducia nelle nuove generazioni e nella loro capacità di assumersi responsabilità elevate sin dalla giovane età. Toscano ha affrontato un iter selettivo complesso, fatto di studio intenso, prove tecniche, valutazioni continue e addestramento rigoroso, distinguendosi per maturità, equilibrio e senso istituzionale.

L’ingresso nel Ruolo Ispettori della Guardia di Finanza rappresenta un traguardo di alto profilo, all’interno di una carriera dedicata alla tutela della legalità economico-finanziaria, alla difesa delle istituzioni e al servizio dello Stato. Un risultato che acquista un significato particolare per la comunità di Lamezia Terme, ma che al tempo stesso si inserisce in una dimensione più ampia, nazionale, perché racconta cosa può esprimere il Paese quando investe sui propri giovani.

In un tempo in cui spesso il racconto delle nuove generazioni è segnato da incertezze e fragilità, la storia di Bruno Pasquale Toscano propone una narrazione diversa e necessaria: quella di ragazzi che scelgono la strada dell’impegno, del sacrificio e della responsabilità pubblica. Una storia che non parla solo di un traguardo, ma di una direzione.

La nomina del giovane maresciallo diventa così patrimonio simbolico della città e messaggio rivolto all’intero Paese: i giovani sono pronti, quando vengono messi nelle condizioni di credere in sé stessi e nei valori più alti del servizio allo Stato.