Catanzaro, ascensore Bellavista: nuove telecamere sulle scale per tutela del decoro urbano

AMC S.p.A. comunica che è stato completato l’intervento di installazione dell’impianto di videosorveglianza sulle scale dell’Ascensore Bellavista, accompagnato da idonea cartellonistica informativa, come previsto dalla normativa vigente.

L’iniziativa – si legge nel comunicato stampa – rientra in un’azione di prevenzione e deterrenza volta a promuovere il rispetto del decoro urbano, della pulizia e della corretta fruizione di un’infrastruttura strategica per la città, oltre a rafforzare la sicurezza del personale.

La presenza delle telecamere, ha l’obiettivo di scoraggiare comportamenti impropri e contribuire a mantenere l’area più ordinata, sicura e decorosa, a tutela del bene pubblico e di chi ne usufruisce.

AMC S.p.A. ribadisce l’importanza della collaborazione di tutti nel preservare gli spazi comuni, sottolineando come il rispetto delle regole sia fondamentale per garantire servizi efficienti e ambienti urbani accoglienti.