Lieve malore per il vescovo Attilio Nostro: ricoverato per accertamenti all’ospedale

Il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Attilio Nostro, è ricoverato in una struttura sanitaria per accertamenti. Il ricovero è stato deciso dopo un lieve malore avvertito ieri dal presule.
Dopo i primi controlli nell’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia il vescovo è stato trasferito in una struttura sanitaria di Catanzaro.
“Le sue condizioni di salute, attentamente monitorate dai medici, non destano, al momento, alcuna preoccupazione e l’iter sanitario in corso è dettato da motivi prudenziali” rende noto la Diocesi in una nota.