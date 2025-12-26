Referendum sulla giustizia: a Lamezia Terme un incontro pubblico per informare e dialogare sulle ragioni del NO

Sabato 27 dicembre, alle ore 17:30, presso la Libreria UBIK di Lamezia Terme, in Corso Giovanni Nicotera 133, si terrà la presentazione del libro “Le 21 Madri Costituenti” di Caterina Caparello, un’opera che restituisce voce e ruolo alle donne che hanno contribuito alla nascita della nostra Costituzione.

L’incontro sarà moderato da Maria Francesca Gentile.

Interverrà Giovanni Strangis, Giudice presso il Tribunale di Catanzaro e Presidente della Sezione distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati, per un dialogo aperto e diretto con il pubblico sui temi della giustizia e della riforma costituzionale attualmente sottoposta a referendum.

L’iniziativa, promossa anche dal Comitato per il NO alla riforma costituzionale sulla cosiddetta separazione delle carriere, rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico per approfondire le ragioni del NO al prossimo referendum sulla riforma Nordio, attraverso un linguaggio accessibile e un dialogo franco con i cittadini.

L’evento vuole essere percepito non come una conferenza formale, ma come un incontro diretto e partecipato, capace di creare un vero spazio di ascolto e confronto tra la magistratura e la cittadinanza. Per la prima volta, uscendo simbolicamente dalle aule di giustizia, i magistrati scelgono di incontrare le persone nei luoghi della cultura e della vita quotidiana, per spiegare le conseguenze concrete della riforma e le ripercussioni che essa potrà avere sui diritti e sulle garanzie di ognuno.

Informarsi è un diritto, comprendere è una necessità.

L’appuntamento del 27 dicembre si propone dunque come un momento di educazione civica attiva, nel segno della trasparenza, della partecipazione e della difesa dei principi costituzionali.